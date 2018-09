Dùng dao bầu sát hại xóm trưởng

Mâu thuẫn chuyện máy múc thi công mương thủy lợi trước nhà, người đàn ông ở Nghệ An dùng dao bầu đâm chết xóm trưởng.

Chiều 6/3, ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thuê máy múc để sửa chữa mương thủy lợi nhằm phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của bà con nông dân ở địa bàn.

Mương nước đoạn thi công đi qua cổng nhà ông Nguyễn Hữu Nhung (trú xóm 3, xã Diễn Nguyên). Khi ông Nhung đi uống rượu trở về thì xửng cồ không đồng ý vì cho rằng sẽ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt đi lại của gia đình. Ông Nhung sau đó ra điều kiện nếu muốn thi công thì phía chính quyền xóm phải bồi thường. Song ông Thắng giải thích đây là công trình tập thể khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Theo xác minh, ông Nhung đã cầm theo dao bầu nhọn chạy tới cổng nhà riêng của ông Thắng để chửi bới, đâm một nhát dao vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ, được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu nhưng tử vong.

Vứt con dao gây án tại hiện trường, nghi can bình tĩnh thông báo người thân việc đã lỡ tay gây án. Trong đêm, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự nghi can Nhung để phục vụ điều tra. Con dao gây án cũng đã được niêm phong.

Sáng nay (7/3), Công an tỉnh phối hợp với huyện khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án.