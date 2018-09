Đốt xác người yêu trong bụi chuối ven Sài Gòn

Khi Bích đòi chia tay, Tú vớ cây sắt đánh chết bạn gái rồi để xác trong thùng phuy hơn một ngày trước khi mang ra bụi chuối gần nhà phi tang.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Hình sự Công an quận 9 (TP HCM) cho biết đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM bắt giữ Đỗ Thanh Tú (34 tuổi) tại công ty cơ khí ở phường Tăng Nhơn Phú A khi anh ta đang làm việc. Tú được xác định là nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân được phát hiện tại con hẻm trên đường 160 phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 chiều 12/11.

Tối 13/11, dáng vẻ cao lớn, gương mặt lầm lì và đôi mắt một mí thường dán chặt xuống đất, Đỗ Thanh Tú trả lời nhát gừng những câu hỏi của cán bộ điều tra Công an quận 9 về động cơ và hành vi sát hại người yêu cùng tuổi tên Bích.

Tú tại cơ quan điều tra.

Thỉnh thoảng nhếch cặp lông mày nhìn lên nhưng không hướng về người đối diện, Tú cho biết làm nghề cơ khí và có quan hệ tình cảm với Bích vài tháng nay.

Đêm 10/11, sau khi đón Bích đi uống cà phê, Tú chở người yêu về nhà trọ của mình tại phường Tăng Nhơn Phú A. Tại đây, đôi nam nữ nảy sinh mâu thuẫn, Bích đòi chia tay. Trong cơn tức giận, Tú lấy cây sắt đập vào đầu bạn gái nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, gã thợ cơ khí bỏ đi ngủ, để mặc xác bạn gái trong nhà. Trưa 11/3, Tú qua quận Thủ Đức mua chiếc thùng phuy nhựa đem về nhà. Hắn cởi quần áo, tháo hết nữ trang rồi cho thi thể chị Bích vào thùng, nhét thêm vải, một số thứ vụn vặt rồi để nguyên trong phòng chờ thời cơ đem phi tang.

Đến trưa 12/3, Tú chở thùng phuy chứa xác người yêu đến con hẻm cách nhà khoảng 100 m. Sau khi dừng mua thuốc hút, hắn vội cho xe chạy vào khu vực vắng vẻ có bụi chuối, hất chiếc thùng phuy và tấm ga trải giường dính máu xuống.

"Tôi không cố tình đốt xác cô ấy mà chỉ có kế hoạch vứt xác tại đây. Tuy nhiên, khi ném chiếc thùng vào bụi chuối, tôi nghe có tiếng xe máy chạy tới nên sợ lộ. Tôi vứt tàn thuốc vào thùng rồi vội vã bỏ đi, không biết vì sao lại cháy”, Tú lí nhí khai.

Trong ngày 13/11, Tú vẫn đi làm bình thường cho đến khi bị bắt. Về các món nữ trang vàng của bạn gái, hắn bảo cất ở nhà để không bị lộ tung tích nạn nhân nếu có người phát hiện xác. Quần áo của cô này được hắn ném vào thùng rác gần nhà.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Hình sự Công an quận 9 cho biết, giám định ban đầu cho thấy chị Bích bị 3 vết thủng ở sọ trước khi bị đốt cháy. Ngay chiều qua khi phát hiện thi thể, các trinh sát đã lên đường điều tra tung tích nạn nhân.

Sau đó, Nhung (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến cơ quan điều tra cho biết nạn nhân có thể là chị Bích vì chiếc vòng đá màu đỏ sẫm mà cảnh sát thu được ở khu vực thi thể bị đốt rất giống loại chị gái mình đeo.

Nhung cho hay, tối hai ngày trước chị Bích nói là đi chơi với bạn trai nhưng nửa giờ sau người nhà gọi đã không bắt máy. Từ đó cho đến lúc biết tin có người phát hiện thi thể nạn nhân, gia đình cô không thể liên lạc với chị Bích.

Theo cô gái này, chị Bích mang theo điện thoại, đeo nhiều nhẫn vàng và bông tai. Chị có quan hệ tình cảm với nam thanh niên tên Tú nhà ở quận 9 nhưng gia đình không biết lai lịch. Người này từng đến nhà một lần và xưng là công an quận 4. Ngoài việc nhận ra chiếc vòng, Nhung còn mô tả khá rõ về hàm răng chị gái và hoàn toàn khớp với kết quả khám nghiệm tử thi.

Điều tra theo lời khai của Nhung, trinh sát phát hiện thời điểm trước khi phát hiện xác chết đã thấy Tú chở một thùng phuy xanh dừng lại đầu hẻm để mua thuốc rồi vội vã bỏ đi không lấy tiền thừa. Xác định Tú là nghi can gây án, nhiều trinh sát Công an quận 9 phối hợp với Công an TP HCM ập vào công ty cơ khí ở phường Tăng Nhơn Phú A bắt giữ Tú.

“Chúng tôi tiếp tục điều tra để làm rõ nhiều tình tiết nghi vấn", thượng tá Trịnh Văn Sâm nói và cho biết công an đang lục soát nơi ở của Tú để thu thập các vật chứng liên quan.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/11, bảo vệ dân phố khu phố 7 đi tuần tra đến vườn chuối ở hẻm 20, đường số 160 thì phát hiện thi thể cháy đen trong tư thế nằm sấp sát mép đường. Nạn nhân không mặc quần áo, cháy gần hết phần đầu, thân và tay. Kế bên có một ga giường dính nhiều vết máu không bị cháy, các cây chuối gần đấy cũng không có dấu hiệu tác động của lửa.

