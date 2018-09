Đòi nợ trở về, chủ nợ ở Hải Phòng bị côn đồ truy sát

Anh Nguyên đến nhà con nợ lấy tiền xảy ra cãi vã, khi về thì bị một nhóm côn đồ mang dao, kiếm đến tận nhà chém bị thương nặng.

Anh Nguyên sau khi bị chém.

Ngày 1/8, anh Đinh Đức Nguyên (44 tuổi) trú tại số nhà 3, lô 3, ngõ Phạm Duy Thông, phường An Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) phản ánh anh bị một nhóm côn đồ mang dao, kiếm tìm đến nhà truy sát, gây thương tích nặng nhưng gần 20 ngày trôi qua, cơ quan CSĐT vẫn chưa khởi tố vụ án.

Về vụ việc này, công an thành phố Hải Phòng cho biết đây là vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng thu thập tài liệu để làm rõ các đối tượng gây án; đồng thời đã trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân nhưng chưa có kết luận do chờ bệnh án điều trị từ phía Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Theo tài liệu, chiều 12/7, anh Nguyên đến nhà người phụ nữ tên Hoạt trú tại khu tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng) lấy tiền nợ. Do chỉ lấy được có 1,5 triệu đồng, anh Nguyên và 2 mẹ con bà Hoạt xảy ra cãi vã.

Đến 16h30 cùng ngày, bất ngờ có 2 nam thanh niên đi xe máy cầm theo dao tìm đến nhà anh Nguyên gây chuyện. Thấy cửa khóa trong, biết anh Nguyên chưa về, bộ đôi cho dao vào cốp xe quay trở ra.

Camera ghi hình ảnh hai thanh niên mang dao đến nhà anh Nguyên sau vụ đòi nợ.

Khoảng 20h50 đêm, sau bữa cơm tối, anh Nguyên dắt chó ra đầu ngõ đi vệ sinh gần phía sau trường tiểu học Nguyễn Đức Cảng, cách nhà hơn 40m thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy mai phục, dùng dao, kiếm truy sát.

Bị chém vào vai và chân, nạn nhân cố tìm đường chạy thoát thân về gần đến cửa nhà thì ngã quỵ. Trước “mưa” dao, anh Nguyên chỉ biết giơ 2 chân lên chống đỡ.

Thấy người dân đổ ra, kêu báo công an, nhóm côn đồ vội dừng tay, lên xe bỏ đi.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó 2 chân bị chém đứt nhiều gân và mạch máu, đặc biệt chân trái bị chém gãy xương.

Do vết thương quá nặng, bệnh viện Việt Tiệp sau khi sơ cứu cầm máu, đã chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Việt Đức phẫu thuật.

Hiện vụ việc đang được Công an Hải Phòng điều tra.