Đôi nam nữ chết trong ôtô ở Bình Dương do tự sát

Ngày 10/2, thượng tá Nguyễn Xuân Hậu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã đình chỉ vụ án đôi nam nữ chết trong ôtô tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tháng 8/2014.

Kết luận điều tra cho thấy nghi can chính trong vụ án - anh Đinh Khắc Tú (42 tuổi) đã dùng súng bắn chết chị Bùi Thị Thời (38 tuổi), sau đó tự sát trong ôtô Fortuner. Do nghi can đã tử vong nên cơ quan điều tra đình chỉ vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 5h ngày 15/8/2014, nhiều người dân đi tập thể dục trong con hẻm nhỏ thuộc phường Vĩnh Phú, phát hiện ôtô Fortuner có nhiều vết trầy xước, cửa kính bị rạn vỡ. Nhìn vào bên trong, mọi người hốt hoảng khi thấy đôi nam nữ nằm gục chết bên nhau với nhiều vết đạn.

Theo nhà chức trách, thời điểm xảy ra vụ việc, chị Thời đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở Tiền Giang. 5 ngày trước hôm xảy ra vụ án, chị Thời còn đi sinh nhật người này. Quan hệ của hai người tốt đẹp và họ dự định đầu năm 2015 tổ chức đám cưới. Trong thời gian này, ngoài chồng sắp cưới, nữ nạn nhân được cho là còn qua lại với Tú.

Trước đó, do biết Tú đã có gia đình nên chị ruột của chị Thời từng yêu cầu Tú chấm dứt quan hệ tình cảm với em gái mình nhưng anh này không thừa nhận.

Công an tỉnh Bình Dương nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc anh Tú bắn chết người tình rồi tự sát liên quan đến mâu thuẫn tình cảm khi chị Thời đòi chia tay để đi đến hôn nhân với người đàn ông ở Tiền Giang.

Cũng theo cơ quan điều tra, Tú từng bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm tù giam về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Thời gian trước khi xảy ra vụ án, anh này thường xuyên qua Campuchia đánh bạc, phải cầm cố xe Foruner giá 23.000 USD, sau đó đã được vợ chuộc lại.

