Đội lốt nữ sinh, lừa tiền đàn ông hám của lạ

Vy khóc thút thít với người đàn ông mới quen: 'Giá như có thể, bắt cháu phải bán cái ngàn vàng cháu cũng sẵn sàng để có tiền về nhà'.

Công an phường Trường Thi (TP Vinh) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Vy (sinh năm 1996, trú tại thôn Bảng Sơn 3, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật vì hành vi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn.

Chỉ trong thời gian ngắn, tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phường Trường Thi (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra nhiều vụ một cô gái trộm đồ của bạn tình. Công an phường đã lấy lời khai của các bị hại, từ đặc điểm nhận diện để phác họa chân dung người đẹp ăn trộm, đồng thời gửi đến các khách sạn nhà nghỉ để cảnh báo và tìm kiếm thủ phạm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm khó khăn, bởi nữ đạo chích hoạt động rất tinh vi, sau khi gây án không hề để lại dấu vết nào.

Nạn nhân đầu tiên đến công an trình báo là anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1973, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) vốn là một thợ may. Vào khoảng 20h ngày 20/11, trong lúc đang nghỉ ngơi ngắm phố phường, anh phát hiện có một cô bé xinh xắn ôm chiếc cặp học sinh buồn bã bước đi trên vỉa hè.

Lúc đó, anh cũng không quan tâm cho đến khi bỗng thấy thiếu nữ ngồi thụp xuống gốc cây bên đường ôm mặt khóc. Động lòng thương cảm, anh vội chạy ra hỏi thăm và dìu cô bé vào quán cà phê bên cạnh tiệm may nói chuyện.

Tại đây, thiếu nữ vừa khóc vừa kể, giọng Hà Nội: “Cháu đang học lớp 12, trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội. Bị bố đánh mắng, trong lúc tức giận đã bỏ nhà đi. Cháu mới vào đến TP Vinh sáng nay, giờ không có tiền để bắt xe về nhà”.

Cô gái cho biết thêm, ở Vinh cô cũng không có người thân thích và thút thít nói với anh Tình: “Cả ngày hôm nay cháu chưa được hạt cơm nào vào bụng, giá như có thể, bắt cháu phải bán cái ngàn vàng cháu cũng sẵn sàng để có tiền bắt xe về nhà”.

Nguyễn Thị Vy có vẻ ngoài khá xinh xắn, ngoan ngoãn nên lừa được nhiều người đàn ông ham của lạ.

Lúc đó trời đã tối mịt, cô bé tỏ ra vô cùng hoang mang sợ hãi khiến anh Tình động lòng trắc ẩn, liền lấy xe chở đi ăn xôi, sau đó đi thuê nhà nghỉ cho ngủ tạm để mai sáng sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, vừa vào đến phòng nghỉ, cô bé với dáng vẻ thẹn thùng lại gần nói lời cảm ơn ân nhân, muốn cảm ơn anh. Thiếu nữ giục anh cởi quần áo vào tắm rồi khẽ thì thầm: “Cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn”. Không vượt qua được sự cám dỗ của cô gái trẻ, anh Tình như bị thôi miên làm theo như một cái máy.

Nhưng trong lúc anh đang ở trong phòng tắm, nữ sinh hiện nguyên hình là kẻ trộm chuyên nghiệp. Ả vơ vội chìa khóa chiếc xe Attila màu đen của anh Tình và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi ra khỏi phòng còn không quên chốt cửa lại để tránh bị nạn nhân truy đuổi. Anh Tình trong nhà tắm vẫn không hay biết, đang hào hứng chờ đợi “điều bất ngờ” của cô bé tội nghiệp. Quả là bất ngờ đã đến, anh hoảng hốt phát hiện chùm chìa khóa xe đã biến mất.

Biết mình bị lừa, nạn nhân vội chạy ra mở cửa định đuổi theo kẻ gian nhưng cửa đã bị khóa chặt. Mặc dù rất tiếc của nhưng anh không dám hô hoán, sợ mọi người biết chuyện xấu hổ. Không còn cách nào khác, nạn nhân đành bấm điện thoại gọi cho một người bạn đến giúp mở cửa. Thoát được ra ngoài, người đàn ông thất thểu đến trụ sở công an trình báo lại sự việc.

Nạn nhân tiếp theo của đạo chích đội lốt nữ sinh trên là anh Nguyễn Văn Nga (sinh năm 1995, trú tại phường Hưng Hòa, TP Vinh). Khoảng 20h 30 phút, ngày 28/11, sau khi tan ca làm tại siêu thị, anh Nga trên đường về nhà phát hiện một cô bé đang ngồi khóc bên bờ hồ công viên.

Vẫn kịch bản cũ, nữ quái đã dễ dàng lừa được chàng trai trẻ cùng thuê khách sạn qua đêm. Sáng hôm sau, nạn nhân tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu, nhìn quanh cũng không thấy chiếc điện thoại di động cùng chìa khóa xe máy. Nạn nhân hốt hoảng chạy ra cổng thuê xe ôm tìm kiếm rất lâu nhưng không được, đành đến công an trình báo.

Tuy nhiên, khi đang trên đường tẩu thoát cùng tài sản vừa trộm được, cô ta bị tổ công tác công an phường Trường Thi bắt giữ ở đường Phong Đình Cảng do thấy có nhiều nghi vấn. Khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, công an phát hiện cô gái không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện sử dụng, đã mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Cùng lúc đó nạn nhân thứ hai cũng đang ở phường để trình báo việc bị mất trộm. Nhận ra cô gái ở trụ sở Công an phường, anh này đã chạy lại giằng co vạch mặt thủ đoạn lừa đảo.

Hung thủ khai nhận là Nguyễn Thị Vy (sinh năm 1996). Nhìn bề ngoài Vy khá xinh đẹp và ngây thơ nên dễ dàng đóng vai nữ sinh lừa mọi người, nhất là những người đàn ông ham của lạ, dễ mủi lòng trước nước mắt thiếu nữ. Vy cho biết, cách đây mấy năm bố mẹ ly hôn. Sau đó, mỗi người đều có gia đình riêng nên hung thủ phải về sống với bà nội. Cả bố và mẹ đều không ai quan tâm khiến Vy sinh chán nản, buồn bã chuyện gia đình, ngày càng lười học, chỉ ham chơi cùng bạn bè. Khi đang học cấp ba, Vy đã thường bỏ nhà dạt phố và sẵn sàng bán dâm để có tiền ăn chơi.

Tuy mới 17 tuổi nhưng Vy từng vào Nam ra Bắc. Đặc biệt có thể nói giọng Hà Nội rất tốt nên nhiều người dễ dàng bị cô ta qua mặt. Vy khai, mới ra Vinh được khoảng 2 tháng làm gái bán dâm, nhưng mục đích chính là lừa khách làng chơi vào khách sạn hay nhà nghỉ để trộm tài sản.

Qua khám xét, công an tịch thu trên người Vy một chiếc túi học sinh, trong đó có một bộ tóc giả và nhiều bộ đồ khác nhau để dễ thay hình đổi dạng, cùng chiếc xe máy vừa trộm được. Về phần chiếc xe Attila lấy cắp của anh Tình trước đó, Vy đã đem sang Hà Tĩnh cắm với giá một triệu đồng. Sau khi tiêu xài hết, Vy lại tiếp tục lừa anh Nga và sau đó bị công an bắt giữ.

Công an cho biết, kịch bản chung của Vy thường là rủ vào nhà nghỉ, nhân lúc nạn nhân sơ hở trộm hết tài sản và tẩu thoát. Các nạn nhân thường có tâm lý xấu hổ không dám hô hoán để mọi người trợ giúp bắt trộm, hoặc trình báo sự việc lên công an, nên đến nay vẫn chưa thể biết co bao nhiêu người đã rơi vào bẫy của Vy.

Hiện hung thủ và tang vật đã được Công an phường Trường Thi chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Pháp Luật Việt Nam