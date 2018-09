Đòi 'lóc thịt' hàng xóm để tống tiền

Bị hàng xóm từ chối đưa 5 triệu đồng dù đã dọa 'sẽ lóc thịt' 2 con của họ nếu không được đáp ứng, Quỳnh tức tối đốt rụi nhà nạn nhân.

Ngày 14/11, Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) tạm giữ hình sự Huỳnh Như Quỳnh (20 tuổi, ngụ xã Tam Giang Tây) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản.

Ông Lê Quốc Hội, Trưởng công an xã Tam Giang Tây cho biết, nửa tháng trước, anh Nguyễn Văn Út (36 tuổi) ở ấp Ba Nhất phát hiện bức thư nặc danh do ai đó đặt trước nhà. Nội dung yêu cầu gia chủ để 5 triệu đồng dưới gốc me gần đó nếu không muốn "xã hội đen" lóc thịt 2 con hoặc nhà bị đốt.

Chiều 1/11, vợ chồng anh Út khóa cửa, đưa các con đi dự tiệc. Khoảng 18h ngôi nhà phát hỏa, thiêu rụi tất cả tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng.

"Vừa nhận được thư anh Út đã trình báo công an nên vật chứng không bị đốt. Lúc đầu Quỳnh không thừa nhận tống tiền, đốt nhà hàng xóm. Sau nhiều ngày điều tra, Quỳnh mới thú tội”, ông Hội cho biết thêm.

Duy Khang