Độc chiêu giấu ma túy vào vùng kín của 8 nữ quái

Cảnh sát khám người nhưng không tìm thấy tang vật. Sau khi y tá kiểm tra, họ phát hiện nhiều gói ma túy giấu sâu trong vùng kín nghi phạm.

Thượng tá Nguyễn Quang Đông (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng) cho biết, nghi can cầm đầu vụ án là Nguyễn Thị Thu (36 tuổi, ngụ phường Nam Hải, quận Hải An).

Cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió, Thu bỏ chồng, chọn làm giàu bằng cách buôn “cái chết trắng” từ miền núi phía Bắc về đất Cảng. Chỉ trong thời gian ngắn, Thu liên tục đổi xế hộp, tiêu tiền như đại gia mới nổi. Tham gia cùng Thu là em dâu Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi).

Chiếc xế hộp chở 8 phụ nữ vận chuyển ma túy.

Công an Hải Phòng lập chuyên án 647T để phá đường dây này. Nhận được thông tin ngày 20/11/2012, nhóm này sẽ vận chuyển một số lượng hàng lớn từ Hòa Bình về, các mũi trinh sát được triển khai.

Khi các nghi phạm từ Tân Lạc (Hòa Bình) trở về trên chiếc Fortuner, cảnh sát bám theo. Đến khu vực trạm giao thông số 2 tại huyện An Dương (Hải Phòng), các trinh sát tổ chức bắt giữ. Khám xe, cảnh sát không thu được tang vật, khám người các nghi can vẫn không tìm được bằng chứng.

Trong khi trinh sát không hiểu số ma túy lớn được chúng cất giấu ở đâu thì bất ngờ trong nhóm nghi can có người tỏ vẻ đau đớn, có người buột miệng kêu đau bụng.

Một số y tá bệnh viện đa khoa huyện An Dương được trưng dụng trong đêm để khám xét những "quý bà" này. “Lần lượt 8 người bị đưa vào phòng kiểm tra và phải hơn một tiếng đồng hồ sau họ mới “đẻ” ra hết số ma túy giấu sâu trong vùng kín”, một nữ trinh sát nhớ lại.

Các nghi phạm thú nhận đã cho ma túy vào túi nilon, giấu trong bao cao su rồi đưa từ từ vào sâu trong vùng kín. Để mỗi người có thể nhét được khoảng nửa bánh heroin, chúng phải dùng thuốc bôi trơn.

6 trong 8 nghi can bị bắt.

Trong 8 nghi can có chị em Thu và 3 cặp chị em sinh đôi. Thu khai trả công mỗi người 3 triệu đồng một lần vận chuyển thuê. Sau mỗi phi vụ trót lọt, họ được nghỉ ngơi khoảng 4-5 ngày để đỡ đau. Hiện, Thu cùng 7 người bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Pháp Luật Việt Nam