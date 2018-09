Đoạt mạng chồng vì bị gọi về khi đang nhậu

Gọi bà vợ đang ngồi uống rượu về nhà làm việc không được, ông Nó tỏ thái độ bực tức và bị vợ cầm dao đâm trúng tim khiến tử vong.

Nghi can Min. Ảnh: Trung Hậu

Chiều tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý nghi can Phạm Thị Min (47 tuổi, ngụ thôn huyện Ba Tơ) về trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, chiều 13/10, bà Min uống rượu tại nhà người cùng thôn với một số hàng xóm thì chồng là ông Phạm Văn Nó cầm rìu đến gọi về đi chặt cây để làm nhà sàn.

Do bà Min không chịu về, ông Nó bực tức về nhà lấy một cuốn sổ vay vốn ngân hàng quay lại đưa cho vợ bảo lo mà trả nợ. Bà Min ngay lập tức về nhà cầm lấy liềm xông tới hành hung chồng nhưng ông Nó tước được vật này. Không dừng tay, bà tiếp tục về nhà lấy dao, đâm trúng tim chồng khiến ông tử vong.

Nhà chức trách cho hay, vợ chồng bà Min mỗi khi uống rượu thường xảy ra xô xát.

Trung Hậu