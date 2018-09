Đoạn cuối của mối tình giữa 'trùm ma tuý' và góa phụ xinh đẹp

Theo bản án tuyên ngày 30/5, cuối năm 2013 khi đang chấp hành bản án 10 năm về tội Giết người tại trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế), Tuấn 3 lần liên lạc thành công với Hồ Sự Cơ để chỉ đạo đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự. Cơ tiếp tục đưa hàng vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung, mỗi chặng vận chuyển có tiền công 100 triệu đồng. Cũng trong năm 2013, Tuấn đã 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (20 tuổi) nhận hơn 80 bánh heroin từ Sự, mang vào Đồng Nai giao cho Trung. Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù, tiếp tục chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Sự rồi chuyển cho Trung...; chỉ đạo Cơ nhận 60 bánh heroin từ Phan Thanh Tòn và giao cho Trung. Tuy nhiên, phi vụ 60 bánh heroin không trót lọt khi chiều 15/2/2014 tại khu vực cầu Bến Thủy (Nghệ An), Cơ bị cảnh sát bắt quả tang. TAND tỉnh Nghệ An tuyên 5 án tử hình với Tuấn, Cơ, Thắng, Trung và Tòn. Riêng Hương lĩnh 12 tháng tù do không tố giác tội phạm.