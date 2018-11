Đổ xăng thiêu sống vợ sau phiên toà ly hôn

Không muốn chia tay dù toà đã phán xử, người đàn ông trẻ tuổi ở Thanh Hóa mua xăng đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Sáng 6/11, Cầm Bá Hơn (28 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) và vợ là chị Lang Thị Thu (24 tuổi) ra tòa ly hôn. Tối cùng ngày, Hơn về nhà thuyết phục vợ không chia tay nữa song chị Thu không đồng ý.

Khi chị Thu đang đón con và gấp quần áo dọn đồ đi khỏi nhà thì Hơn bất ngờ hắt chai xăng vào người và châm lửa đốt. Nghe tiếng chị Thu la hét, người thân hô hoán dập lửa, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân bị bỏng nặng khắp cơ thể.

Ngày 7/11, ông Lò Bá Chinh, Trưởng Công an xã Tân Thành (huyện Thường Xuân, Thanh Hoá), cho hay nghi can Cầm Bá Hơn đang bị tạm giữ. Hơn và chị Thu đã có với nhau hai con nhỏ. Trước ly hôn, do cuộc sống khó khăn, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.