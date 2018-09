Đi Cửa Lò không có tiền trả taxi, hai nam sinh đánh tài xế

Đạo và Anh bắt taxi đi vãn cảnh nhưng không có tiền trả nên đánh lái xe rồi bỏ trốn trước khi tới công an thành phố Vinh đầu thú.

Ngày 12/6, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng công an thành phố Vinh, Nghệ An), cho biết hôm nay khởi tố bị can đối với Lê Võ Quyền Anh (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đạo (17 tuổi) đều trú tại một tỉnh phía Nam về tội cướp tài sản. Hai bị can được tại ngoại.

Theo cơ quan điều tra, đêm 30/5, Anh và Đạo, hiện là học sinh một trường THPT, cùng gia đình ra Nghệ An đi du lịch nhân dịp nghỉ hè. Trong khi bố mẹ đang nghỉ tại khách sạn ở thành phố Vinh, bộ đôi rủ nhau bắt taxi của tài xế Thảo (33 tuổi) ra Cửa Lò ngắm biển. Do không có tiền để trả cước xe nên Anh bàn với Đạo cướp số tiền cước này...

Sau khi vãn cảnh hơn một giờ tại bờ biển, Anh và Đạo tiếp tục yêu cầu tài xế Thảo chở về thành phố Vinh. Hai vị khách trẻ yêu cầu tài xế chở tới đoạn đường vắng ở phường Hà Huy Tập. Khi được tài xế thông báo tiền cước hết 580.000 đồng, Anh ngồi sau vòng tay qua cổ khống chế tài xế Thảo, còn Đạo dùng tay đánh tới tấp.

Hoảng sợ, nam tài xế kêu cứu mở cửa chạy ra ngoài. Cùng lúc này hai nam sinh cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra thu tài liệu, lời khai của nạn nhân. Ngày hôm sau biết không thể trốn thoát nên hai nghi phạm tới công an đầu thú.

Vụ án đang được làm rõ.