Để quên quần, 'yêu râu xanh' bị lật mặt

Trị lẻn vào nhà và làm chuyện đồi bại với chị Vân. Xong việc, hắn vùng chạy nhưng bỏ quên chiếc quần và điện thoại tại nhà nạn nhân.

Võ Văn Trị (sinh năm 1963, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mới bị công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị Vân (sinh năm 1977), một người mắc bệnh tâm thần trú tại địa phương.

Ngày 15/9, xã Sông Xoài (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức phát quà cho trẻ mồ côi và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu. Bà Lê Thị Mai (sinh năm 1933, mẹ chị Vân) cũng thuộc diện được nhận quà nên ra UBND xã từ lúc 17h. Thế nhưng, buổi lễ với nhiều phần văn nghệ, múa lân diễn ra khá lâu nên phải gần 20h bà mới về được đến nhà.

Theo lời kể của hai cô con gái mắc bệnh tâm thần của bà, khoảng 19h hôm đó, một người đàn ông, dáng cao to, chạy xe máy vào căn nhà nằm trong rẫy cà phê của gia đình. Ông ta dựng xe máy ở ngoài ngõ rồi đi bộ vào nhà. Đến gian nhà chính, gã hỏi chị Vân rằng: “Mẹ đi đâu?”. Chị Vân thành thật trả lời là mẹ đi nhận quà ngoài ủy ban từ chập tối.

Gã đi vòng ra sau nhà kiểm tra một lượt. Lúc này, chị Xuân (sinh năm 1966, chị gái của Vân) đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh. Người đàn ông kia lừ lừ tiến vào, không nói không rằng. Gã kéo chiếc quần dài của mình xuống. Chị Xuân thấy người lạ vào, lại hành động sỗ sàng như vậy thì sợ hãi bỏ chạy ra phía ngoài ngõ. Nhà bà Mai nằm cách khu dân cư khá xa, lại thưa người qua lại, chị Xuân chỉ biết gọi: “Má ơi, má ơi...” trong bấn loạn.

Sau khi khiến chị Xuân sợ hãi mà bỏ chạy, kẻ lạ mặt đã mặc nguyên chiếc quần đùi đi vòng ra gian nhà chính. Lúc này chị Vân đang nằm trên giường thì bất ngờ thấy ông ta lao đến. Chưa kịp phản ứng gì, chị bị gã tóm lấy, lôi sang chiếc giường lớn nằm bên cạnh rồi thực hiện trò bỉ ổi.

Sau một hồi vùng vẫy, chị Vân cũng thoát được khỏi sự khống chế của gã, bỏ chạy ra ngoài. Kẻ đồi bại thấy vậy bèn đuổi theo, tuy nhiên chạy ra gần đến đường thì gã dừng lại vì sợ người đi đường phát hiện. Sau đó, gã vội vàng lên xe chạy trốn, quên luôn cả chiếc quần dài cởi ra trước đấy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Khoảng gần 20h, bà Mai đi lĩnh quà về đến nhà. Chị Vân vừa thấy mẹ thì lập tức kêu la đau đớn. Chị kể trong hoảng loạn: “Trời ơi, ông ấy to lắm, ông ấy mặc quần ngắn, áo trắng... Ông ấy làm con đau lắm”. Biết rằng con gái mình vừa bị làm hại, bà Mai đau đớn, liền hỏi xem có biết người đó là ai hay không. Chị chưa kịp nhìn kỹ hung thủ, chỉ lờ mờ nhớ: “Giống chú bắt con mèo của má hôm trước...”.

Lúc này, bà Mai không nhớ ra đó là ai, đành an ủi các con rồi lên giường nằm trằn trọc. Khoảng 1-2h, bà tỉnh giấc bởi tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra ở buồng của chị Xuân. Ban đầu bà tưởng thủ phạm quay lại hiện trường nên nhẹ nhàng dậy rồi cầm đèn pin đi soi một vòng. Thế nhưng kết quả bà chẳng tìm thấy ai.

Khi về phòng, bà lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, bà lần theo nơi phát ra tiếng ấy thì thấy chiếc quần của thủ phạm vắt trên đống đồ đạc. Bà Mai cẩn thận giấu đi vì biết rằng đây là của hung thủ để lại.

Mờ sáng hôm sau, một người đàn ông dựng xe ở ngoài ngõ rồi lén lút đi bộ vào nhà từ phía sau. Tuy nhiên, bà Mai đã phát hiện ra vì nghe thấy tiếng xe máy. Bà liền vòng ra phía sau và bắt gặp hung thủ là Võ Văn Trị, người bà từng thuê phun thuốc trừ sâu cách đây 2 năm.

Vừa thấy bà Mai, gã lúng túng nói rằng mình qua đây tìm cái điện thoại tối qua làm rơi ở đây. Bà Mai liền hỏi: “Nhà tui toàn đàn bà con gái bệnh tật, tối qua ông vô làm chi?”. Trị bèn chống chế rằng hôm qua gã bị say rượu, ngã sưng chân nên đi qua đây xin chút dầu để bôi. Khi thấy bà Mai nhấc điện thoại trong nhà lên định gọi cho người hàng xóm thì Trị vội vã ra xe chạy thẳng.

Chiều hôm đó, bà báo với cơ quan chức năng về hành vi của Trị. Ngày 17/9, Công an huyện Tân Thành đã đưa chị C đi khám và giám định tại bệnh viện. Đến ngày 20/9, Trị bị Công an Tân Thành tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bà Mai cho biết, năm 2011, Trị đến tìm bà và xin làm việc để kiếm ăn. Mặc dù nhà khó khăn nhưng do đã già cả nên bà cũng mướn Trị phun thuốc trừ sâu cho ba sào cà phê của nhà. Sau lần đó, cách đây khoảng 7-8 tháng gã mới quay lại nhà bà. Lần này, bà Mai không có việc nên không thuê hắn nữa, tuy vậy, hắn cứ lấn ná ở lại, rồi xin một con mèo mới đẻ về nuôi. Bà Mai cũng đồng ý cho hắn. Qua vài lần nói chuyện, bà Mai biết Trị đã có vợ con, nhà gã cũng thuộc dạng khó khăn nên thường đi vào các rẫy ở khu này để xin làm việc.

Dư luận xã Sông Xoài xôn xao bàn tán về vụ án này. Ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình bà Mai. Nhiều người dân chia sẻ: “Tội nghiệp con bé không có chuyện gì thì may chứ nhỡ nó mà có bầu thì chẳng biết sẽ sống thế nào nữa.”

Chồng bà Mai mất cách đây gần chục năm, bỏ lại bà và ba đứa con bị tâm thần. Ba người con của bà khi mới sinh ra đều bình thường, khỏe mạnh nhưng hai cô con gái khi đến 13 tuổi thì lần lượt bị mắc căn bệnh thần kinh. Niềm hy vọng được gửi gắm vào cậu con trai thứ 2, tuy nhiên, năm 18 tuổi, cậu cũng mặc căn bệnh tương tự. Bà Mai mặc dù rất đau khổ nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc cho các con. Lúc nào, lòng người đàn bà này cũng đau đáu: “Không biết tôi chết đi rồi không biết chúng nó sẽ sống ra sao...”

Theo Xa Lộ Pháp Luật

* Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi