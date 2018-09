Đấu súng với nhóm buôn ma túy, chiến sĩ công an hy sinh

Trong lúc đối đầu với nhóm buôn heroin được trang bị vũ khí, anh Chiêm đã trúng đạn vào mắt, gây tổn thương não dẫn đến tử vong.

Rạng sáng 19/7, cảnh sát phát hiện hàng chục người mang theo vũ khí vận chuyển 108 bánh heroin tại địa phận bản Thung Cuông, Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La.

4h, khi thấy lực lượng công an bao vây, bọn chúng vận chuyển ma túy đã tìm cách chống trả để khỏi bị bắt giữ. Cảnh sát bắn chỉ thiên kêu gọi đầu hàng, song những người này bắn xối xả vào lực lượng chức năng.

Trong cuộc đấu súng, thượng úy Lường Phát Chiêm (32 tuổi, Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động tỉnh Sơn La) đã hy sinh. Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La bị thương nặng.

Có 5 người trong nhóm buôn ma tuý đã bị bắt sau đó. Hai trong số này do bị thương quá nặng đã tử vong, những người còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đại uý Lường Phát Chiêm được tổ chức lễ tang theo quy định ngành. Ảnh: Công an nhân dân.

Nhóm tội phạm buôn bán, vận chuyển heroin từ khu vực “Tam giác vàng” lợi dụng đường rừng núi hiểm trở để tuồn ma tuý về các tỉnh. Đây cũng là nơi các ông trùm trung chuyển ma tuý đi các quốc gia khác. Thung Cuông, xã Vân Hồ, Vân Hồ là khu vực hiểm trở với hai bên là vách núi với các khúc cua gập ghềnh. Nơi đây chỉ có một con đường nhựa độc đạo, dân cư thưa thớt. Những đường dây ma tuý lợi dụng địa hình này để hoạt động.

Đêm 18/7, Công an tỉnh Sơn La xác định sẽ có hai nhóm vận chuyển ma tuý với số lượng cực lớn qua khu vực Thung Cuông. Trong đó, một nhóm có khoảng 15 tên, nhóm còn lại 10 tên đều được trang bị 22 khẩu AK và nhiều loại súng khác.

Xuất phát từ thị trấn Mộc Châu, 60 cán bộ di chuyển bằng xe tải có nguỵ trang suốt 2 tiếng, sau đó đi bộ 5 km đường rừng. Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão nên đường mưa lầy lội. Những chiến sĩ công an dò dẫm bóng đêm hướng về khu vực khả nghi, lần theo dấu vết những kẻ buôn ma tuý.

Khoảng 4h5, lực lượng chức năng áp sát hiện trường. Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, phát loa kêu gọi nhóm tội phạm ma tuý đầu hàng. Tuy nhiên, khi pháo sáng vừa bắn lên, những kẻ buôn ma tuý nã đạn xối xả về phía lực lượng chức năng. Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết, tổ công tác buộc nổ súng nhằm khống chế nhóm tội phạm manh động.

Theo Đại tá Triển, tất cả các chiến sĩ đều được trang bị mũ sắt, áo chống đạn AK nên nếu trúng đạn vào các bộ phận cũng chỉ bị thương. Tuy nhiên, trong khi đấu súng, anh Chiêm nấp sau các tảng đá đã bị một viên đạn cắt ngang tảng đá bên cạnh, bắn sang xuyên vào mắt tổn thương não nên không qua khỏi.

Sáng 20/7, tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà đau đớn với vết thương vùng đùi do dính đạn của những kẻ buôn bán, vận chuyển 108 bánh heroin. Thiếu uý Hà kể, khoảng 21h30 ngày 18/7 nhận lệnh triển khai phương án tác chiến, anh cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ 1 nằm trong chuyên án 279LN, tiến về khu vực bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Lúc này, trời tối như mực, đường trơn lầy lội, các chiến sĩ đi nhẹ nhàng để tránh đánh động nhóm tội phạm. Tổ của thiếu Hà tới hiện trường và chia thành nhiều mũi khác nhau, tỏa ra bao vây, đón đầu chặn đường đi của băng nhóm tội phạm ma túy theo thế gọng kìm. Lực lượng chức năng phát hiện 2 toán khoảng 25 người trang bị vũ khí, đeo ba lô xuất hiện.

Ban chỉ huy phát loa kêu gọi chúng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Phớt lờ tất cả, chúng điên cuồng xả súng về phía các tổ công tác và tháo chạy tán loạn. Các trinh sát cũng được lệnh tấn công, trấn áp những tên tội phạm nguy hiểm này.

Những khẩu súng lực lượng chức năng thu sau trận đấu súng với nhóm buôn bán ma tuý.

Theo thiếu uý Hà, lúc đó anh cùng một số đồng nghiệp ở khu vực đèn chiếu sáng, gần ruộng ngô, giáp nhóm buôn bán ma tuý chừng 20m. Trong làn đạn chúng bắn trả lực lượng chức năng, anh Hà bị vết thương ở đùi, máu chảy đầm đìa. “Tôi tìm cách cầm máu, báo cho chỉ huy biết để di chuyển ra khu vực an toàn, sơ cứu”, thiếu uý Hà kể.

Cuộc đọ súng giữa cảnh sát và nhóm buôn bán ma tuý kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Kết thúc cuộc vây bắt, công an đã thu 6 ba lô chứa 108 bánh heroin; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, một súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng ngắn. Lực lượng chức năng đã triệt hạ 5 người, trong đó hai tên tử vong, đồng thời đưa đi cấp cứu 3 tên còn lại.

Cũng trong sáng 20/7, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy (C47), Công an tỉnh Sơn La, đến viếng đám tang của cảnh sát Chiêm.

Thượng tướng đánh giá cao sự hy sinh vì nước quên thân, vì dân phục vụ của anh Chiêm - tấm gương sáng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Thượng tướng động viên gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Cảnh sát Chiêm là con thứ 10 trong gia đình có 11 anh em. Anh có một con gần 2 tuổi.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm, Bộ Công an đã thăng cấp lên đại uý cho anh Chiêm. Chiều 19/7, công an tỉnh Sơn La hoàn tất các thủ tục để làm lễ an táng cho anh theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng hỗ trợ gia đình anh Chiêm 60 triệu đồng, thiếu uý Hà 20 triệu đồng. Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm, Bộ Công an đã thăng cấp lên đại uý cho anh Chiêm.

VnExpress