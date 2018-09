Đầu bếp nổi tiếng Hải Phòng bị sát hại bí ẩn

Trước khi bị sát hại, ông Can dặn người hàng xóm, nếu thấy im ắng bất thường thì chạy sang xem. Khi mọi người phát hiện ra, ông đã tử vong.

Công an thành phố Hải Phòng đang truy bắt kẻ gây án để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Phạm Văn Can (sinh năm 1948, trú tại khu phố Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), bị giết chết tại nhà riêng hôm 15/9.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông Phạm Văn Can đã phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Trong thời gian đi làm, duyên số đã đưa đẩy ông đến với nghề nấu ăn, trở thành một đầu bếp nổi tiếng ở Hải Phòng. Ông từng được phong là nghệ nhân nấu ăn toàn quốc.

Cách đây 3 năm, ông Can chuyển đến sống, làm việc ở nhà người con trai tại khu phố Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Hằng ngày, ông Can đều dậy rất sớm để đi chợ mua thực phẩm về chế biến cỗ cho những nơi đặt hàng. Khi làm cỗ xong tại nhà, ông cùng với các đầu bếp khác mới chuyển đồ ăn đến địa chỉ thuê đặt.

Người thân tổ chức đám tang cho ông Can.

Sáng ngày 15/9, bà Nguyễn Thị Thanh, hàng xóm nạn nhân, khi đi qua nhà ông Can thấy cổng mở từ sáng sớm. Khi bước vào bên trong thấy cửa nhà cũng không đóng, tivi vẫn bật. Nhìn ngó xung quanh thấy ông Can vẫn nằm trên giường đắp chăn kín mít, có nhiều vết máu trên sàn nhà. Sau đó, bà Thanh đã gọi mọi người dân xung quanh đến, báo cáo sự việc cho trưởng khu phố. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem, khi lật tấm chăn đắp trên người ông Can ra, thấy ông Can bị cắt cổ và đã tử vong.

Bà Đào Thị Lý, Tổ trưởng dân phố Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1 cho biết: sau khi nhận được tin báo của chị Thanh, tôi đã ngay lập tức thông báo lên công an phường Đông Hải 1. Ngay sau đó, công an phường đã xuống làm công tác bảo vệ hiện trường và báo cáo lên sự việc công an quận Hải An.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao lại cho gia đình để đưa ông Can về quê ở phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Qua quá trình khám nghiệm ban đầu, kết quả cho thấy ông Can bị chém 7 nhát ở vùng cổ, vai dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, có dấu vết của sự vật lộn, giằng co, trên bàn vẫn còn hai bát mì tôm và hai cốc nước. Chiếc xe máy Wave và điện thoại di động của ông Can đã biến mất.

Một người học trò của ông Can cho biết, người khả nghi nhất trong vụ này là một học trò trong miền Nam, mới ra đây học nghề. Người này thường xuyên lui tới nhà ông Can chơi. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, có người đã nghe thấy người này gọi điện cho ông Can.

Người hàng xóm cho biết thêm một chi tiết đáng ngờ khác là trước đó ông Can có dặn rằng, nếu thấy nhà ông im lặng bất thường thì bà sang xem có chuyện gì không, ông Can dặn đi dặn lại nhiều lần điều này.

Đại úy Nguyễn Dương Cường, Phó Trưởng công an phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn cho biết, gia đình ông Can có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Hai vợ chồng ông sinh được 3 người con, hai trai, một gái. Người con lớn cũng là một thợ nấu ăn có tiếng, người con trai thứ hai thì làm giảng viên trường Đại học Hàng Hải, con gái út là giáo viên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

