Dấu ấn Đội trưởng SBC trong các vụ án của nghệ sĩ

Thanh Nga cứu con và cắn vào tay kẻ cầm súng. Tiếng nổ vang lên, "Nữ hoàng sân khấu" gục xuống tử vong trong vũng máu. Người chồng lao vào ứng cứu cũng bị thiệt mạng bởi một viên đạn khác. Tân và đồng bọn sợ bị lộ nên phóng xe tẩu thoát. Công an TP HCM sau đó đã huy động nhiều lực lượng tinh nhuệ nhất thời bấy giờ cùng Đội SBC lập chuyên an TN.11 để điều tra. Nhiều nghi can được triệu tập. Thời điểm này, nhiều thế lực phản động hoành hành nên công tác điều tra bị phân tán, vụ án đi vào ngõ cụt.