Đạp cha tử vong vì nghi 'lăng nhăng' với vợ mình

Nghi ngờ ông Hun quan hệ bất chính với vợ mình, Triệu đạp cha ruột ngã lăn rồi đánh liên tiếp dẫn đến tử vong.

Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, ngày 23/10, công an huyện bắt khẩn cấp Đinh Văn Triệu (30 tuổi, thôn Tà Vây, xã Sơn Long) vì hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Đinh Văn Hun (50 tuổi), cha đẻ Triệu.

Căn nhà sàn Triệu đạp cha ngã vì nghi ngờ ông "lăng nhăng" với vợ mình. Ảnh: T.Sư

Theo điều tra, tối 11/10, ông Hun và Triệu đến nhà ông Đinh Văn Nhăm cùng thôn uống rượu. Ngà ngà say, Triệu lớn tiếng bảo rằng cha đã quan hệ bất chính với vợ mình. Nghe vậy, ông Hun chửi con trai: "Ăn nói bậy bạ". Trong lúc cãi vã, Triệu đạp cha ruột ngã lăn xuống gầm nhà sàn rồi đè lên người, dùng tay đánh liên tiếp vào vùng ngực ông.

Sáng 12/10, gia đình phát hiện ông Hun nôn ra máu đã đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Sơn Tây rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Đến ngày 19/10, sau khi cha chết vì đa chấn thương, Triệu gọi điện báo tin cho em gái rồi bỏ trốn ở xã Ngọc Tem, huyện KonPlong (Kon Tum, ranh giới với xã Sơn Long, huyện Sơn Tây).

Suốt ba ngày đêm truy lùng, đến sáng 23/10, Công an huyện Sơn Tây đã lần ra manh mối, bắt giữ nghịch tử này. Tại cơ quan điều tra, Triệu khai nhận do nghe lời bạn bè trêu chọc cha ruột "lăng nhăng" với vợ mình nên trong lúc uống rượu say đã đạp, đánh ông Hun.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trí Tín