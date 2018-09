Đập búa vào đầu em dâu vì tưởng nhầm tình địch

Nghi can 40 tuổi khai bị ảo giác sau khi uống thuốc tự vẫn nên cầm búa tấn công em dâu, tưới xăng đốt nhà.

Ngày 12/5, Cảnh sát cho biết, sau 10 ngày gây án, Nguyễn Thị Mai Trang, 40 tuổi (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) tỏ ra ân hận về tội lỗi đã gây ra với em dâu. Cô thường khóc lóc, than không hiểu sao lại hành động nông nổi.

Nguyễn Thị Mai Trang tại trụ sở công an. Ảnh Lường Toán.

Trang làm thợ may cho một công ty tư nhân, chồng lái taxi. Con lớn học lớp 10, đứa nhỏ lớp 6. Do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng Trang sống chung với gia đình em dâu Lê Thị Thúy Mai (40 tuổi, giáo viên mầm non) tại căn nhà do bố mẹ chồng để lại tại phường Thụy Khuê. Gia đình người em ở tầng một, vợ chồng Trang ở tầng 2. Mối quan hệ giữa 2 gia đình chưa xảy ra xung đột gì nghiêm trọng ngoài một số chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt.

Cuộc sống của vợ chồng Trang trở nên căng thẳng, rạn nứt kể từ khi biết chồng ngoại tình. Trang sa vào lô đề dẫn đến nợ nần chồng chất, đã trả 10 cây vàng nhưng vẫn chưa hết. Trang cho biết khoảng 16h50 ngày 3/5 khóa cổng lên tầng 2 uống nửa số thuốc hạ huyết áp và một túi thuốc gây ảo giác rồi viết thư tuyệt mệnh. Thấy đau bụng, Trang gọi điện cho em dâu dưới tầng một lên.

Theo lời khai của Trang, bị ảo giác tưởng em dâu là tình địch khiến gia đình mình đổ vỡ nên cô đã lao vào tấn công. Trang lấy lọ keo tạo nếp tóc xịt vào mặt em. Khi nạn nhân la hét bỏ chạy xuống tầng một, Trang chạy theo cầm búa đập vào đầu. Chưa dừng lại, Trang tiếp tục lấy dầu hắt vào người em dâu, tưới nửa lít xăng lên các vật dụng trong nhà rồi châm lửa đốt. Thấy Mai hoảng sợ chạy vào nhà tắm khóa cửa, Trang bỏ lên tầng 2 uống hết số thuốc còn lại.

Nghe tiếng chị Mai la hét, người dân xung quanh vội chạy sang nhưng cổng đã bị khóa, toàn bộ căn nhà bị khói bao trùm. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Trang được phát hiện nằm bất tỉnh trên tầng 2.

Một người hàng xóm cho hay: “Nghe tiếng la hét, chúng tôi chạy sang đã thấy khói nghi ngút, nhưng cửa cổng bị khóa. Trong lúc tìm cách phá khóa thì chị Mai ôm đầu chạy ra đưa chìa khóa mở cửa. Cũng may là chị Mai chưa bị lửa thiêu”.

Ông Mai Tuân (Tổ phó tổ dân cư 18) cho hay “Lúc tôi đến, Trang nằm bất tỉnh, trên người không có vết thương nào”. Theo ông Tuân, giữa chị em Trang chưa có điều tiếng gì gây ảnh hưởng đến hàng xóm. 2 gia đình sống cùng một nhà, nhưng cũng ít khi đụng mặt nhau do cả 2 đều bận việc, thường xuyên vắng nhà.

Sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện, Trang bị Công an quận Tây Hồ triệu tập, khởi tố bị can, tạm giam về hành vi giết người.

Nạn nhân bị 3 vết thương ở đầu, đã xuất viện.

Lường Toán