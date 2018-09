Đánh chết chồng vì bị bắt 'chiều' giữa đêm

Bị chồng đánh vì không chịu 'chiều', bà Liên cướp được hung khí và phang lại khiến ông này tử vong.

Hai ngày sau vụ án mạng, trong ngôi nhà nhỏ ở bìa núi xóm Bắc Sơn 2, xã Nam Hưng (Nam Đàn), anh Bùi Văn Thông (34 tuổi) gạt nước mắt kể về tổ ấm bỗng chốc tan nát bởi cơn giận của mẹ. Anh Thông là con đầu của ông Bùi Văn Vừa (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi). Thông học hết cấp ba thì học nghề rồi làm thuê ở Thanh Hóa, ba đứa em gái đã lấy chồng nên gần chục năm nay ở nhà chỉ có hai ông bà.

Thông nhiều lần điên đầu vì bố mẹ liên tục cãi nhau, không ai nhường ai. Cách đây hơn 10 năm, trong một cuộc khẩu chiến, bà Liên từng cầm dao chém vào mặt chồng khiến ông bị thương nhẹ. Theo Thông, bố không phải là người vũ phu nhưng hay nói nhiều và khi có hơi men thì thường chửi mắng vợ con.

Sáng 9/4, Thông đang làm việc thì nhận được điện thoại của người thân báo bố gặp nạn nên cấp tốc trở về nhà. Thấy bố chết đột ngột, liên tưởng tới những cơn giận của mẹ khi cãi nhau, Thông đã nghi có điều uẩn khúc. "Tôi hỏi có phải mẹ giết bố không, nhưng mẹ lắc đầu mà không nói gì", Thông khóc nghẹn khi kể.

Bà Liên khai nửa đêm đã dùng cuốc và thanh sắt đánh chết chồng ở bờ sân.

Bà Nguyễn Thị Lý (hàng xóm của Thống) cho biết thêm, rạng sáng 9/4 nghe tiếng la ó chửi bới phát ra từ nhà ông Vừa. Nghĩ chuyện cãi nhau như cơm bữa của gia đình này, vợ chồng bà không sang can ngăn.

Khoảng 6h, bà Lý đang lúi húi dưới bếp thì nghe tiếng gọi vọng của bà Liên: "Sang đây xem giúp chồng tui tý này, ông ấy bị ngã ở sân". Vượt qua bờ rào, bà Lý chạy qua thấy ông Vừa nằm sấp ở bờ sân xi măng, bên cạnh nhiều vết máu. "Tôi hỏi ông ấy bị sao thì bà Liên chỉ lẩm bẩm nói bị trúng gió ngã chết từ lúc đêm nhưng giờ mới biết", bà Lý nói và cho biết vẻ mặt bà Liên lúc đó không biểu lộ cảm xúc.

Sự việc được báo chính quyền địa phương, chuyện lo hậu sự được gia đình thu xếp. Trưa cùng ngày khi chuẩn bị khâm liệm, người thân phát hiện đầu và người ông Vừa có nhiều vết máu và vết bầm dập nên yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra kết luận nạn nhân tử vong do bị vật cứng đánh vào đầu và người.

Bà Liên bị mời về trụ sở công an xã để lấy lời khai. Lúc bị dẫn giải, bà òa khóc bảo: "Thông ơi, các con ơi tha lỗi vì mẹ lỡ tay giết bố mất rồi". Chiều 10/4, thượng tá Cao Tiến Mai (Trưởng Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã ký lệnh bắt bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi) để điều tra nghi vấn giết người.

Bờ sân sát mép cổng phía bên trái là nơi bà Liên đã đánh chết chồng.

Sáng 12/4, thượng tá Cao Tiến Mai (Trưởng công an huyện Nam Đàn) cho biết, bà Liên khai 3h ngày 9/4 vì không chịu "chiều chồng" nên bà bị ông Vừa kéo ra sân dùng cây sắt đánh. Bà phản kháng cướp cây sắt đánh lại. Khi ông Vừa ngã ở sân, bà Liên vớ lấy cán cuốc phang thêm hai nhát vào sau gáy khiến ông gục tại sân. Đánh chồng xong, bà Liên vào nhà ngủ, không ngờ sáng hôm sau thì phát hiện xác ông Vừa.

Trong trụ sở công an, bà Liên lảng tránh người lạ, vẻ mặt thất thần và không muốn nói chuyện. Cán bộ điều tra cho biết bà có biểu hiện hoảng loạn, không chịu ăn uống và nói chuyện. Bà Liên hiện bị khởi tố về tội Giết người.

Ông Nguyễn Đình Cương, Công an viên xã Nam Hưng (Nam Đàn) cho biết, từ trước vợ chồng ông Vừa nhiều lần xảy ra xung đột gia đình nhưng chưa đến mức phải công an can thiệp, không ngờ sự việc lần này lại như vậy.

