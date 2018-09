Đâm vùng kín, chém đứt tay tình địch

Cuồng ghen, Yến chặn đường chị Giang rồi dùng dao đâm dã man khiến nạn nhân bị thương nặng, đặc biệt là vùng kín và bàn tay.

Hiện công an TP Thái Bình và công an xã Vũ Chính đang phối hợp làm rõ vụ đánh ghen gây thương tích khiến chị Trần Thị Giang (sinh năm 1968, trú tại xóm 1, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) bị thương nặng. Người gây ra thương tích cho chị Giang là Đặng Thị Yến (sinh năm 1972, trú tại xóm 2 cùng xã Vũ Chính).

Chiều ngày 29/3, khi đi đón con ở trường THCS Trần Lãm, chị Trần Thị Giang bất ngờ bị một người phụ nữ cầm dao xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị thương nặng, gục trên vũng máu. Gây án xong, người phụ nữ đã bỏ đi khỏi hiện trường. Khi mọi người kéo đến, chị Giang chỉ thều thào nói với mọi người là mình bị Đặng Thị Yến, trú tại xóm 2 đánh ghen, khẩn thiết nhờ mọi người gọi điện thoại báo cho người thân và đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi ngất lịm.

Ngôi nhà của Yến và chồng sinh sống.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu, họ chạy ra thì thấy chị Giang bê bết máu, một bàn tay trái gần như đứt lìa, ngón tay phải, chân phải, gót cũng bị chém, cơ thể còn có nhiều thương tích, kể cả bộ phận sinh dục. Người dân chứng kiến đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương.

Bà Nguyễn Thị Mai (56 tuổi), hàng xóm nạn nhân cho biết: “Khoảng gần 17h ngày 29/3, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng thét. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi vội gọi thằng con trai chạy ra ngoài xem sao. Một vài người nữa nghe tiếng kêu cứu cũng chạy chạy đến. Khi chúng tôi chạy đến nơi thì chị Giang đang quằn quại đau đớn, một tay ôm vùng kín máu chảy đầm đìa, một tay giơ lên, cẳng tay lòi xương. Trước khi sự việc xảy ra, tôi thấy Yến lảng vảng ở khu vực này nhưng vì là người làng với nhau, có quen biết sơ sơ nên tôi chỉ nghĩ chắc chị ta có việc gì ở đây nên không để ý. Ai ngờ chị ta lại nhẫn tâm như vậy”.

Ngay sau đó, sự việc đã được báo cáo lên công an xã Vũ Chính và công an TP Thái Bình. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu được một con dao còn dính máu. Ông Phạm Xuân Bền, Trưởng công an xã Vũ Chính cho biết: “Vào chiều tối ngày 29/3, ban công an xã Vũ Chính nhận được tin báo của người dân nên công an lập tức có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc. Tại hiện trường, con dao vấy máu bị vứt lại. Ngay sau khi vụ việc vừa xảy ra, chị Giang đã được người thân và hàng xóm láng giềng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình”.

Anh Phạm Văn Tuấn bị vợ cắt "của quý" cách đây mấy tháng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Thái Bình) cho biết: “Bệnh nhân được người nhà đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái, ngón tay bàn tay phải, ngón chân bàn chân phải bị đứt lìa. Vùng kín bị chấn thương nặng, trên người có nhiều vết thương, mất máu trầm trọng. Cũng may là người dân đã biết cách bảo quản bàn tay bị đứt của nạn nhân bằng đá lạnh nên sau khi nối lại có khả năng hồi phục dù sẽ rất yếu”.

Trước đó, vào tháng 8/2013, Đặng Thị Yến cũng từng dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng khiến anh Phạm Văn Tuấn bị khuyết tật suốt đời do phần “của quý” còn lại không được tìm thấy. Thời điểm đó, anh Tuấn vì nghĩ đến con nên đã viết đơn bãi nại và yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ mình, đồng thời từ chối giám định thương tật, để gia đình tự giải quyết.

Nói về việc vợ mình đánh ghen chém chị Giang trọng thương, anh Phạm Văn Tuấn cho biết: “Khi nghe tin này tôi rất bất ngờ, bởi tôi và Giang không có quan hệ nào khác ngoài tình cảm bạn bè. Giang là người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ nên thi thoảng tôi có hỏi han, giúp đỡ, nào ngờ vợ tôi lại ghen bóng gió như thế”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

