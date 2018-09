Đâm tài xế taxi cướp hơn 1 triệu đồng rồi trốn vào rừng

Huynh bỏ nhà xuống TP Tam Kỳ (Quảng Nam) lưu trú 4 ngày ở nhà nghỉ lên kế hoạch cướp của. Nạn nhân của anh ta bị trọng thương vì lĩnh 5 nhát dao.

Sáng 11/4, thượng tá Phạm Việt Tiến (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết sau 24 giờ truy xét đã bắt được nghi phạm đâm tài xế taxi cướp tài sản.

Theo thượng tá Tiến, tối 9/4, cảnh sát hình sự nhận được thông tin tài xế taxi Đỗ Cao Thương (29 tuổi, ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) đang chở khách đi trên cung đường vắng thuộc xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, bị đâm trọng thương. Vị khách này cướp của tài xế hơn 1 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Huynh bị bắt sau 24 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào cuộc tìm hiểu, nhà chức trách phát hiện một người đàn ông thuê nhà nghỉ trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) có đặc điểm ban ngày ngủ, đêm thức suốt đêm đi ra ngoài.

Một tổ điều tra có mặt ở hiện trường phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My truy xét hung thủ. Lần theo dấu vết, cảnh sát xác định nghi can là người địa phương tên là Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, quê thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My). Người này rời nhà cách đây 4 ngày xuống TP Tam Kỳ ở.

Xét thấy có sự trùng hợp, cảnh sát nhận định sau khi gây án, người này chạy vào rừng lẩn trốn. “Đối tượng sẽ về nhà lấy áo quần để tẩu thoát, các trinh sát lên kế hoạch mật phục các đường ra vào rừng. Một tổ ở quanh nhà nghi can”, thượng tá Tiến nói.

Đúng như nhận định, hơn 6h sáng 11/6, Huynh ra khỏi rừng tìm đường về nhà. Các trinh sát vây bắt nghi can thành công.

Khai nhận với công an, Huynh cho biết trước khi rời nhà nghỉ đã cầm một con dao gọt hoa quả. Sau đó gọi taxi yêu cầu chở lên huyện miền núi. Mỗi lần đến đường vắng, Huynh nói tài xế dừng xe đi tiểu nhằm ra tay. Khi đến xã Trà Nú, huyện Bắc Trà, Huynh giả vờ đi vệ sinh, tài xế dừng xe nhưng Huynh không xuống, rồi lấy dao đâm 5 nhát trên người tài xế.

Sau đó, Huynh lấy 1,2 triệu đồng và chạy trốn, mua 50 nghìn đồng mì tôm rồi đi vào rừng sâu trú ẩn. Huynh lên kế hoạch về nhà lấy áo quần, sau đó vượt rừng qua tỉnh Quảng Ngãi tẩu thoát. “Khi bị bắt, trên người Huynh còn số tiền 1.150.000 đồng, trên người áo quần còn dính máu trong quá trình giằng co với tài xế”, một điều tra viên cho biết.

Đắc Thành