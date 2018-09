Đâm chết đồng nghiệp tại nhà trọ

Ở chung một dãy trọ nhưng khác phòng, Hải trong lúc mâu thuẫn đã dùng dao đâm chết một đồng nghiệp, khiến một người khác bị thương.

Chiều 29/4, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã chuyển hồ sơ vụ án cùng nghi can Trần Phi Hải (22 tuổi, trú tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh.

Theo điều tra, khoảng 22h đêm 29/4 tại dãy nhà trọ công nhân của anh Mai Văn Bắc (xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc), giữa Trần Phi Hải (22 tuổi); Lê Anh Tú (19 tuổi) trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Trong lúc cãi vã, Hải đã dùng dao đâm một nhát khiến anh Tú tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại anh Tú, Hải còn tiếp tục cầm dao truy sát khiến anh Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi) cùng dãy trọ bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Gây án xong, nghi can lấy xe máy rời hiện trường về nhà riêng tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, vứt con dao gây án dọc đường.

Tiếp nhận vụ án, khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ, đến 5h sáng 29/4 cảnh sát bắt Hải tại nhà riêng. Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi.

Theo cơ quan điều tra, Hải có vợ và một con nhỏ. Cả nghi can Hải và hai nạn nhân đều là công nhân tại khu công nghiệp Nam Cấm đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thuê chung một dãy nhà trọ.

Anh Thư