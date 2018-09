Đấm chết bạn trên bàn bida

Do mâu thuẫn thắng thua, Bình túm tóc đấm vào thái dương và mặt khiến Phượng tử vong.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ Đặng Thanh Bình (41 tuổi, trú xã Nghĩa An) để điều tra hành vi giết người.

Hai ngày trước, chiều 6/3, tan cuộc nhậu, Bình rủ Bùi Văn Phượng (44 tuổi, người cùng làng) tới quán bida đánh ăn tiền. Đến tối, hai người xảy ra xích mích về việc thắng thua. Bình túm tóc của anh Phượng rồi đấm liên tiếp vào thái dương, mặt khiến Phượng gục tại chỗ.

Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn, anh Phượng tử vong ngay sau đó.

Hải Bình