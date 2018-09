Đại gia Vũ 'Nhôm' bị Singapore trục xuất

Singapore đã trục xuất công dân mang hộ chiếu Việt Nam Phan Van Anh Vu do vi phạm luật di trú của nước này.

Thông báo bắt giữ ông Phan Van Anh Vu trên ICA. Ảnh: ICA.

Người mang tên Phan Van Anh Vu có ba hộ chiếu khi đến Singapore, Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 4/1 cho biết.

Theo đó, ông Phan Van Anh Vu vào Singapore dùng một hộ chiếu mang nhận dạng thật, một hộ chiếu mang nhận dạng giả, hộ chiếu thứ ba không được nêu rõ tình trạng. ICA cho biết người mang quốc tịch Việt Nam Phan Van Anh Vu bị bắt vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm luật di trú của nước này.

Sau khi hoàn tất điều tra, ICA xác định Phan Van Anh Vu khai báo không đúng sự thật trong lần nhập cảnh Singapore hôm 28/12/2017 cũng như các lần trước. ICA vì thế hủy giấy phép vào nước này của ông ta và đã trục xuất theo Luật Di trú.

Theo Bộ nội vụ Singapore, Phan Van Anh Vu bị truy nã theo thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) do Việt Nam yêu cầu. ICA đã yêu cầu Phan Van Anh Vu quay trở lại Việt Nam, quốc gia gốc và quốc gia cấp các hộ chiếu mà ông dùng trong chuyến thăm gần đây cũng như trước đó khi tới Singapore.

Bị can Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn khi bị điều tra tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999.

Bộ Công an Việt Nam chiều 4/1 phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ đã tiếp nhận Phan Văn Anh Vũ, nghi can trốn truy nã bị áp giải từ Singapore. Một hãng hàng không Việt Nam xác nhận có tên hành khách Phan Van Anh Vu trên chuyến bay xuất phát từ Singapore lúc 13h25' (giờ địa phương), đến Nội Bài lúc 15h37'.

Trong lệnh truy nã phát đi ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra cho hay ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") không có mặt tại nhà riêng ở Đà Nẵng từ ngày 20/12/2017.

Nhà chức trách cáo buộc ông Vũ có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực thi lệnh khám xét, dù vắng mặt nghi can.

Đà Nẵng trong những ngày qua đã treo quyết định truy nã ông Vũ tại trụ sở cơ quan công an để kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm.

Việt Anh