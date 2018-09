Đại ca giang hồ bị đối thủ phục sẵn bắn chết

Nhận lời đi dằn mặt hộ bạn, Nguyên hùng hổ bước xuống ôtô đầu tiên để vào nhà và bị Hoàng Anh phục sẵn bắn chết.

Đại ca giang hồ bị bắn chết khi kéo quân đi dằn mặt đồng nghiệp Cảnh sát tìm vật chứng tại nhà Hoàng Anh

Ngày 26/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) về tội Giết người. Nghi can Hoàng Anh vẫn đang bị truy tìm.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Anh và Nguyễn Song Thao (trú xã Đức An, chủ tiệm cầm đồ) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 15h ngày 20/9, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) đã gọi điện thoại cho Hoàng Anh hỏi về việc này. Hai bên to tiếng, thách thức đánh nhau.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hùng Lê.

Bực tức, Thao rủ thêm nhiều người đến dằn mặt Hoàng Anh, trong đó có Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú xã Đức Thanh), là "dân anh chị" tại địa phương, làm nghề cho vay nặng lãi, có nhiều đàn em. Trong năm 2018, anh này từng tham gia ba vụ gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 16h30 cùng ngày, nhóm của Thao gồm hàng chục người, đi ôtô, xe máy, tới nhà Hoàng Anh tìm gặp. Đến nơi, Nguyên là người đầu tiên bước xuống ôtô đi vào cổng thì bị Hoàng Anh cầm súng thể thao phục sẵn, bắt một phát vào vùng ngực khiến bị thương nặng.

Vỏ đạn thu tại hiện trường. Ảnh: Hùng Lê.

Bị bắn phủ đầu, Nguyên cùng các đàn em quay đầu, nhảy lên ôtô và xe máy bỏ chạy. Hoàng Anh tiếp tục chạy từ trong nhà ra đuổi theo, bắn tiếp một phát vào nóc ôtô Innova sau đó trốn khỏi địa phương. Dù được đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, Nguyên đã tử vong do mất máu cấp.

Theo nhà chức trách, Hoàng Anh là chủ quán Internet và cầm đồ kiêm cho vay nặng lãi ở xã Đức Lạc. Vài năm gần đây, anh này giàu lên nhanh chóng.