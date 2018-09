Nguyên điều hai ôtô chở hơn 10 đàn em đến tìm Hoàng Anh để dằn mặt, song bị gia chủ cầm súng bắn chết.

Đại ca giang hồ bị bắn chết khi kéo quân đi dằn mặt đồng nghiệp Cảnh sát tìm vật chứng tại nhà nghi can Hoàng Anh

Ngày 22/9, Phòng cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết đang truy tìm Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) - nghi can cầm súng bắn chết anh Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú xã Đức Thanh) chiều tối qua. Ngoài truy tìm, cảnh sát cũng tiếp cận người nhà nghi can, vận động anh ta ra đầu thú.

Theo nhà chức trách, khoảng 16h30 ngày 20/9, anh Trần Cao Nguyên đến nhà Lê Hoàng Anh (30 tuổi, cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai xô xát, Hoàng Anh cầm súng bắn một phát vào anh Nguyên khiến xuyên tim tử vong. Gây án xong, Hoàng Anh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 21/9, nhiều cảnh sát hình sự tập trung tại nhà của Hoàng Anh ở xã Đức Lạc khám nghiệm hiện trường, lật từng cành cây, ngọn cỏ để truy tìm đầu đạn gây sát thương đối với anh Nguyên. Căn nhà xây nằm trong khu vườn rộng, tường rào cao 2 m được bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến đứng từ xa nhìn vào quan sát.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Hùng Lê

Hàng xóm sống gần nhà Hoàng Anh cho hay, khoảng 16h30 chiều hai hôm trước, họ trông thấy anh Nguyên cùng nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 10 người, mang theo hung khí, đi trên hai chiếc ôtô 7 chỗ đậu trước cổng, đi vào trong trao đổi công việc với Hoàng Anh.

"Ít phút sau, tôi nghe thấy tiếng súng chát chúa vang lên. Khi chạy đến xem thì thấy các thanh niên đang bế anh Nguyên chạy túa ra xe, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lúc này Hoàng Anh đã kịp bỏ trốn khỏi hiện trường, người nhà hoảng loạn", một người dân nói.

Cảnh sát cho hay nạn nhân Trần Cao Nguyên là một "tay anh chị" có số má trên địa bàn huyện Đức Thọ, làm nghề cho vay nặng lãi, có nhiều đàn em. Trong năm nay, Nguyên từng tham gia 3 vụ gây rối trật tự công cộng, một vụ anh này là bị can, chuẩn bị đưa ra xét xử thì gặp nạn.

"Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng. Suy ra người chịu thiệt sau cùng vẫn là vợ cùng hai người con 5 tháng và 6 tuổi của anh ấy, chúng còn quá nhỏ đã phải mồ côi bố”, bà Tâm (60 tuổi, hàng xóm) cho hay.

Vỏ đạn sót lại tại hiện trường. Ảnh: Hùng Lê

Chính quyền địa phương thông tin nghi can Hoàng Anh là chủ một quán Internet và cầm đồ ở xã Đức Lạc. Vài năm gần đây, anh ta làm ăn phất lên trông thấy, kinh tế khá giả, xây nhà kiên cố. Hoàng Anh sống cùng bố mẹ trong căn nhà kiên cố ở thôn Yên Cường, dự định vài ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

"Hoàng Anh và Nguyên là những người làm cùng nghề, hoạt động trong giới xã hội với nhau, song cơ sở và quy mô làm ăn của Hoàng Anh nhỏ lẻ hơn. Qua tìm hiểu, tôi được biết sự việc bắt nguồn từ việc tranh giành thị phần, địa bàn làm ăn giữa hai nhóm", một người đàn ông nói.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát Hình sự công an Hà Tĩnh, bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ án này bắt nguồn từ những mâu thuẫn xã hội giữa hai nhóm giang hồ. Hiện người liên quan đã chết, nhà chức trách đang truy tìm nghi can Hoàng Anh, làm việc với những thanh niên tham gia trong vụ việc để làm rõ động cơ.