Cựu cán bộ tài nguyên Thanh Hóa lừa bán đất 'ma'

Ông Giang cùng phó giám doanh nghiệp bất động sản ở Thanh Hoá bán hơn 100 lô đất ở các dự án "ma".

Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can, tạm giam nghi can Trần Đăng Hải (23 tuổi, Phó giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn) và Nguyễn Lê Giang (33 tuổi, cựu cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng chục người sập 'bẫy lừa' bán đất nền dự án ma của cán bộ tài nguyên. Ảnh minh hoạ.

Nhà chức trách cáo buộc thủ đoạn của Hải và Giang là lợi dụng tâm lý ham rẻ của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa, nhưng không tìm hiểu kỹ về các mặt bằng dân cư, dự án bất động sản chưa tổ chức đấu giá.

Tháng 1/2018, bộ đôi này đã dựng lên sàn giao dịch bất động sản lấy tên là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn với mục đích cung ứng dịch vụ môi giới nhà đất. Nhóm này cho hay có mối quan hệ thân thiết với nhiều chủ đầu tư, hứa hẹn sẽ sắp xếp để khách hàng có thể trúng đấu giá đất tại các mặt bằng.

Để tạo lòng tin, doanh nghiệp này đã lên mạng tìm sơ đồ, vị trí các thửa đất ở các mặt bằng sau đó tổ chức rao bán. Công ty Lam Sơn đã thuê đội ngũ gồm 20 nhân viên môi giới, dẫn người có nhu cầu đến tận nơi xem mặt bằng nhằm tạo lòng tin. Người dân có nhu cầu mua đất phải đặt cọc trước 60% số tiền giá trị lô đất.

Từ tháng một đến tháng 10/2018, các nghi phạm đã bán hơn 100 lô đất trên giấy cho 80 người. Tổng số tiền các nghi phạm chiếm đoạt là hơn 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay không có khách hàng nào được giao đất theo thỏa thuận.