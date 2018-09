Cướp tài sản của cô giáo, dọa lột đồ, quay video sex

Lẻn vào nhà, Công dọa nạn nhân nếu không đưa tài sản cho hắn thì sẽ bị lột hết quần áo và quay video để tung lên mạng.

Ngày 15/1, công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Ngọc Công (24 tuổi) trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu về các tội danh: chứa mại dâm, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 29/12, Nguyễn Ngọc Công đã đột nhập vào nhà cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nhi (30 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu) để trộm cắp tài sản. Khi thấy nhà khóa chặt cửa bên trong, Công cố tình tạo tiếng động để chủ nhà dậy mở cửa. Nghe tiếng động mạnh, chị Nhi mở cửa xem, nhân cơ hội đó Công lao đến khống chế.

Bất ngờ và hoảng sợ, chị Nhi khóc lóc, van xin nhưng Công đã kéo Nhi vào nhà tắm dùng tất buộc tay và bịt miệng nạn nhân lại rồi ra lệnh phải đưa hết tiền vàng nếu không hắn sẽ lột hết quần áo, quay video rồi tung lên mạng.

Tang vật gây án của Công.

Chị Nhi vốn là giáo viên dạy một trường mầm non trên địa bàn nên trước lời đe dọa của Công, buộc phải chỉ nơi cất giấu tiền. Từ đó Công đã lấy đi 7,5 triệu đồng, một nhẫn đeo tay, một lắc vàng, một máy tính xách tay và một điện thoại đắt tiền. Khi lấy hết được số tài sản đó Công còn có ý định giở trò đồi bại với Nhi. Thấy nạn nhân khóc lóc rồi hô hoán nên Công nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi "nướng" hết số tiền cướp được vào bài bạc, ít ngày sau, Công lần tìm số điện thoại của Nhi để đe dọa buộc phải đem cho hắn 2 triệu đồng. Trong vòng một ngày Công đã nhắn hơn 20 tin với lời lẽ khiếm nhã. Được mọi người động viên, Nhi mạnh dạn trình báo mọi việc lên cơ quan công an. Khi Công đang nhận 2 triệu đồng từ nạn nhân thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Công từng có tiền án về tội trộm cắp và đang bị khởi tố về tội chứa mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp 9X này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an cũng thu hồi lại số tài sản mà Công cưỡng đoạt của nạn nhân Nhi. Công từng có tiền án trộm cắp tài sản và bị xử phạt 9 tháng tù giam. Ra trại, hắn tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội, bị cơ quan CSĐT Công an Diễn Châu khởi tố về tội chứa mại dâm nhưng hắn bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật.

Theo An Ninh Thủ Đô