Cướp nhẫn kim cương 7 tỷ của người tình đại gia

Châu Tony bị cho là đã cướp chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ của người tình lớn hơn 22 tuổi sau khi bà này từ chối cho tiền.

Sáng 16/1, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Phạm Châu Tony (27 tuổi, quê An Giang) về tội Cướp tài sản. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, Phạm Châu Tony và bà Hoàng (lớn hơn 22 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau nhiều năm trước. Tối 8/7/2013, bà Hoàng lái xe Mercedes đến trạm xe buýt tại khu vực chợ Bến Thành đón Tony đi ăn tại một nhà hàng trên đường Trần Não (quận 2).

Trong khi ăn, Tony nói với người tình cần tiền để chuẩn bị đi làm ăn xa và đề nghị giúp đỡ. Bà Hoàng không đồng ý dẫn đến hai bên nảy sinh bất đồng. Ăn xong, bà Hoàng lái xe chở anh ta đi lòng vòng rồi đề nghị cậu ta xuống đón taxi về. Cậu trai trẻ sau đó yêu cầu người tình chở đi tìm chỗ đón xe.

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, đến khu đoạn đường vắng gần khu dân cư Eden, gã ngồi ghế bên bất ngờ choàng người qua đạp phanh và kéo cần số cho xe dừng lại. Anh ta đẩy bà Hoàng áp sát vào lưng ghế rồi khống chế để tháo chiếc nhẫn có đính kim cương.

Tony kêu oan cho rằng không cướp nhẫn kim cương của bị hại chỉ thừa nhận lấy 2 chiếc điện thoại.

Sau một hồi giằng co, bà Hoàng bấm hạ cửa kính và kêu cứu. Thấy vậy, Tony liền bịt miệng người tình, cố tháo nhẫn bằng được. Bà Hoàng sau đó giật lại được chiếc nhẫn kim cương và mở cửa xe lao ra. Hai bảo vệ khu dân cư phát hiện chạy đến và gọi điện báo cho công an khu vực. Tony lấy được hai chiếc điện thoại của bà Hoàng rơi ra tại hiện trường rồi bỏ trốn dưới gầm cầu ông Hóa (quận 2).

Nhận được tin báo Công an phường Thảo Điền đến hiện trường và phát hiện Tony trốn ở gầm cầu đã đưa về phường làm việc. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị đa chấn phương phần mềm và thương tích 7%. Tuy nhiên, bà Hoàng không yêu cầu khởi tố Tony về hành vi này. Tại công an phường, Tony khai nhận hành vi phạm tội. Nhưng sau đó, anh ta liên tục thay đổi lời khai và không thừa nhận.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai có đánh bà Hoàng trong lúc hai người giằng co trên xe nhưng không thừa nhận cướp chiếc nhẫn kim cương. Anh ta cho rằng, lời khai của mình trước đó tại cơ quan điều tra là do bị “bức cung, bị cán bộ điều tra ép ký”. Theo bị cáo, do biết mình có nhiều mối quan hệ tình cảm khác nên bà Hoàng đã có thái độ khó chịu dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Trả lời câu hỏi của viện kiểm sát, Tony cho rằng, biết bà Hoàng có nhẫn kim cương đắt tiền từ rất lâu nhưng không quan tâm và cũng không biết bà thường đeo nữ trang gì. Sau khi bị truy vấn liên tục, anh ta thừa nhận với hội đồng xét xử rằng trước khi xảy ra vụ án có hỏi mượn tiền bà Hoàng. "Chứng cứ này bị cáo không thể chối bỏ vì các tin nhắn trong điện thoại đều được lưu tại hồ sơ”, một thẩm phán nói.

Trong quá trình xét hỏi, cho rằng do Tony quanh co chối tội và có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa để yêu cầu điều tra bổ sung.

VnExpress

*Tên nạn nhân đã được thay đổi