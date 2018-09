Cụ ông ngoại lục tuần hại đời bé gái lớp 1

Ông Chuyên (62 tuổi) khai với cơ quan điều tra đã 7 lần dụ dỗ bé Mai (7 tuổi) thực hiện hành vi thú tính.

Ngày 18/11, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngân Văn Chuyên (62 tuổi), trú tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu Lê Thị Mai (SN 2006), người gọi Chuyên bằng ông (mẹ của Mai gọi Chuyên là bố dượng).

Ngân Văn Chuyên (62 tuổi) tại cơ quan công an. Ảnh: T. Xuân

Trước đó công an Quỳ Hợp nhận được đơn tố cáo của gia đình bé Mai về hành vi đồi bại của ông Chuyên với cháu trong thời gian qua. Theo đó, vì ở gần nhà bé Mai hay qua chơi nên ông Chuyên dụ dỗ cho kẹo, trái cây... rồi thực hiện hành vi thú tính.

Công an huyện Quỳ Hợp đã xác minh, trưng cầu giám định cho bé Mai và tiến hành bắt giữ Ngân Văn Chuyên.

Tại cơ quan điều tra, Chuyên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ ông ngoài 60 thừa nhận đã 7 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé Mai tại nhà riêng.

Công an Quỳ Hợp đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án.

V. Hải

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.