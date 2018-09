Cụ ông giết vợ vì tin đồn rồi tự sát

Nghe lời đồn bên ngoài rằng mình bị cắm sừng, ông Ngượt giết chết vợ rồi viết 3 lá thư tuyệt mệnh và tìm cách tự tử.

Cái tin ông Trần Hữu Ngượt (sinh năm 1952, ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long), ngoài 60 tuổi, con đàn cháu đống, giết vợ nhanh chóng lan truyền đã gây chấn động cả vùng quê xã Quới Thiện. Dù chuyện xảy ra đã hơn một tuần nhưng người dân ở địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng bởi ngày thường ông Ngượt sống rất mẫu mực, hết lòng yêu vợ thương con.

Căn nhà ông Ngượt khá khang trang, nằm sâu trong vườn cây vắng lặng, làm cho cảnh buồn càng thêm lạnh lẽo. Trên bàn thờ là tấm di ảnh đượm màu tang thương người vợ xấu số, bà Nguyễn Thị So (sinh năm 1957) cùng khói nhang nghi ngút..., hai con ông Ngượt là anh Trần Hữu Lợi và anh Trần Hữu Danh ngồi nhà sau với vẻ mặt thẫn thờ, đau khổ. Anh Danh đi làm ở TP HCM, từ khi biến cố đau lòng xảy ra, anh không còn tâm trạng quay trở lại làm việc nữa.

Anh Danh đau buồn kể lại: "Trước khi xảy ra vụ án, cha tôi có biểu hiện của chứng bệnh trầm cảm, hoang tưởng hay ghen tuông. Đêm cha ít ngủ, ra nhà sau mở radio nghe. Ở nhà, ông chỉ nghe lời tôi nhất nên hàng tuần tôi đều về nhà khuyên đi điều trị, nhưng ông tìm cách từ chối cho rằng không có bệnh gì.

Trước ngày xảy ra vụ việc, thuyết phục mãi mới đưa được ông lên TP HCM khám và các bác sĩ cũng chẩn đoán ông bị bệnh trầm cảm phải điều trị lâu dài, không nên để ông ấy tức giận hay buồn phiền. Đến bây giờ, tôi cũng không nghĩ cha làm như vậy với mẹ…".

Anh Danh nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng, 2 tay ôm mặt kiềm chế nỗi đau. Anh Lợi là người đầu tiên hay tin cha giết mẹ kể lại, hôm đó, hai vợ chồng sang nhà bà nội ngủ (cách đó khoảng 200m). Sáng hay tin, anh Lợi chạy về đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào thì thấy mẹ nằm bất động, tay có vết máu thì ngất đi.

"Trước đó, cha tôi có hay ghen vì nghi mẹ ngoại tình nhưng thực chất không có. Gần tháng nay, tính tình cha tôi trở lại bình thường. Ông nói từ nay sẽ sống vì vợ con, trong nhà ai cũng mừng, nhưng không ngờ…", anh Lợi ngao ngán.

Công an xã Quới Thiện cho biết, tại hiện trường, ông Ngượt ngồi gục đầu ở nhà sau. Khi thấy công an đến thì ông đưa tay vào còng. Tại trụ sở Công an xã Quới Thiện, ông Ngượt cho biết nguyên nhân giết vợ là vì bị “cắm sừng”.

Ông có nghe người ngoài đồn vợ ngoại tình với thương lái ở xã bên. Tối 8/12, khoảng 22h, ông hỏi số tiền 5 triệu đồng thì vợ nói đã tiêu xài hết. Ông tức giận đánh vào mặt vợ và vật xuống gạch, bóp cổ cho đến chết.

Biết vợ đã tắt thở, ông viết 3 lá thư tuyệt mệnh có nội dung: “Cha giết chết mẹ các con rồi. Cha tự sát bằng điện, các con đừng lại gần, không báo điện lực”. Một bức thư khác viết: “Cha chết rồi các con về chôn, không làm đám…”. Sau đó, ông còn tìm thuốc trừ sâu định tự vẫn nhưng không được và ông ngồi ở nhà sau đến sáng.

Ông Ngượt có 5 người con, đều trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định. Gia đình thuộc diện khá giả ở địa phương. Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Ngượt bà So sống hòa thuận và 2 người sống rất chất phác, hiền lành, có nghĩa tình với xóm giềng. Bà So là một phụ nữ đảm đang và hết mực thương yêu chồng con, ít khi đi ra ngoài giao du với bạn bè. Theo những người thân, chuyện ngoại tình giữa bà và người thương lái chỉ là tin đồn, không có thật.

