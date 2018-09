Cụ ông ăn xin được trả gần 6 lượng vàng bị cướp

8 tháng sau khi bị cướp, cụ ông Nguyễn Văn Cưng đã được cảnh sát trả gần 6 cây vàng cùng 60 triệu đồng đã bị 5 thanh niên lấy trước đó.

Chiều ngày 19/8, Thượng tá Thái Thị Mỹ Trang - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Tam Nông trao trả cho ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng (88 tuổi) tài sản bị cướp với tổng giá trị hơn 217 triệu đồng.

Trong đó bao gồm 56 nhẫn vàng 24K, một nhẫn vàng 18K, một lắc đeo tay vàng 18K, một dây chuyền vàng 18K (tổng cộng hơn 5,5 lượng vàng các loại) và gần 60 triệu đồng do những tên cướp bán được.

Cụ ông Nguyễn Văn Cưng nhận lại số vàng từ cơ quan công an.

Trước đó, cuối năm 2013, ông Cưng khai báo số tài sản bị cướp lên đến 25 lượng vàng 24K. Đây là toàn bộ số tài sản ông dành dụm được sau gần 40 năm đi ăn xin và luôn giấu kín trong người. Tuy nhiên, do ông mua ở nhiều tiệm khác nhau và trong suốt một thời gian dài nên không còn giữ giấy tờ liên quan, cũng không nhớ cụ thể số vàng mua ở những tiệm nào.

Liên quan đến vụ án, Thượng tá Trang cũng cho biết, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can cướp vàng của ông Cưng, do Trần Quốc Việt (29 tuổi) cầm đầu, về các tội Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 21/12/2013, sau một ngày hành khất, ông Cưng nằm ngủ trên một sạp trong khu chợ thực phẩm huyện Tam Nông (Đồng Tháp) thì bị Việt và đồng bọn ập vào khống chế. Chúng lột quần nạn nhân, lấy đi toàn bộ số vàng cất giấu bên trong.

5 tên cướp tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, công an đã bắt được Việt, Danh, Tài, Duy, Sang đồng thời thu hồi phần lớn tang vật chúng cướp được.

Sau gần 2 tháng, khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thị Oanh (vợ của Việt) bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt được. Cô này thừa nhận Việt đã đưa vàng cho mình mang bán được 56 triệu đồng.

VnExpress