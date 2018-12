Công ty tín dụng đen phạt nhân viên tự chặt ngón tay

Lập công ty tài chính nhằm che giấu hoạt động tín dụng đen, Tập đoàn Nam Long đặt nội quy tàn khốc, tra tấn nhân viên như thời trung cổ.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông báo kết quả chuyên án triệt phá tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Hình sự, đây là ổ nhóm tín dụng đen lớn nhất toàn quốc từ trước đến nay từng bị xóa sổ.

7 nghi can đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Thanh Hoá.

Theo lãnh đạo Ban chuyên án, ngày 19/7, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương và tử vong sau đó. Khi biết bệnh nhân tử vong, người đưa nạn nhân đi cấp cứu đã bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, quê ở xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là nhân viên Công ty tài chính Nam Long (Nam Long Group) có trụ sở tại TP HCM. Anh Minh làm việc cho chi nhánh công ty ở tỉnh Bắc Kạn, với nhiệm vụ đi thu hồi các khoản nợ.

Theo xác minh, hồi tháng 7, anh Minh thu được khoản tiền của khách hàng nhưng không nộp về chi nhánh và còn cầm cố thêm một chiếc xe máy lấy 20 triệu đồng tiêu xài, sau đó bỏ trốn.

Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Tài chính Nam Long, sau đó chỉ đạo đàn em khống chế Minh đưa về trụ sở doanh nghiệp tại Hà Nội, tổ chức họp "kỷ luật". Chúng yêu cầu Minh xin lỗi lãnh đạo công ty, xin chữ ký từng người cho ở lại hoặc đưa ra pháp luật. Nhóm này đưa ra một bát cơm và một bát chất thải bẩn của người, bắt anh Minh chọn 10 lần. Khi nạn nhân bò đến bát cơm liền bị hành hạ, đánh đập như thời trung cổ.

Ngày 10/7, anh Minh tiếp tục được đưa về Thanh Hóa để "cải tạo và dạy dỗ cách làm người". Do bị hành hạ quá nhiều, nạn nhân đã tử vong.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp, phạm vi rộng, quan hệ phức tạp, núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty tài chính Nam Long chỉ là "công ty ma", không có đăng ký kinh doanh, chuyên thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất "cắt cổ", có khách hàng phải trả lãi mẹ lãi con lên tới hơn 1.000%/năm.

Thời điểm bị phát hiện, hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của ổ nhóm này với tổng số tiền giao dịch hơn 510 tỷ đồng. Khi các con nợ chậm trả, nhóm sẽ hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.

Một nạn nhân bị tra tấn tại công ty tài chính Nam Long.

Bộ máy của tổ chức tín dụng đen Nam Long gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn 2-5 tỉnh do một người quản lý, hoạt động chuyên nghiệp, bài bản với các giáo trình xử lý nợ, giáo án thẩm định và phân loại khách hàng... Riêng đối với nhân viên, công ty này còn lập nên hệ thống các văn bản quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc, ràng buộc chặt chẽ nhân viên với công ty như phạt 50-100 triệu đồng nếu phá hợp đồng; tự chặt ngón tay nếu vi phạm quy chế; hay sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bản thân và gia đình bị bắt cóc, đe dọa, hành hung. Điều kiện kỷ luật hà khắc này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Minh.

Sau 4 tháng điều tra, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khởi tố 9 bị can trong ổ nhóm do Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) chủ mưu, cầm đầu.

Liên quan vụ án, hiện 7 nghi can bị tạm giam 4 tháng, hai nghi can Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong đang bị truy nã do bỏ trốn. Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án.