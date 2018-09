Công an nhận sai khi điều tra ông Chấn

Công an Bắc Giang thừa nhận sai sót trong quá trình điều tra ông Nguyễn Thanh Chấn, dẫn đến án oan.

Sáng 4/12, tại Hội nghị giao ban báo chí của UBND tỉnh Bắc Giang, trả lời về các vấn đề xung quanh vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Trần Đình Hồng nói: “Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn là một vụ việc hết sức đáng tiếc trong quá trình tác nghiệp của lực lượng công an.

Hằng năm, công an tỉnh Bắc Giang chúng tôi giải quyết gần 700-800 vụ việc. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, rất đang tiếc là có sai sót trong quá trình tổ chức điều tra, có những nguyên nhân chủ quan dẫn đến oan. Đây là việc chúng tôi cũng thấy cần nghiêm túc kiểm điểm”.

Ngày 6/11, hai bản án kết tội ông Chấn đã bị hủy. Trước đó, vì bản án này, ông đã phải ngồi tù oan 10 năm.

Cũng theo ông Hồng, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã mời các cơ quan tư pháp đến kiểm tra, kiểm điểm việc của thực hiện nhiệm vụ của mình, yêu cầu các cá nhân liên quan xem xét trách nhiệm.

“Riêng đối với Công an tỉnh, việc này chúng tôi đã tổ chức ngay cuộc họp của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. Thứ hai là chúng tôi yêu cầu cán bộ trước đây tham gia giải quyết vụ ông Chấn viết tường trình. Thứ ba là tích cực phối hợp với Bộ công an tổ chức điều tra, xem xét lại vụ việc hiện nay thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan điều tra cấp trên”, ông Hồng cho biết.

Liên quan đến việc giải quyết vụ việc sau khi phát hiện Lý Nguyễn Chung mới là nghi phạm gây ra vụ việc, ông Hồng cho biết, ngay từ lúc nhận được đơn kêu oan của gia đình ông Chấn vào khoảng tháng 8, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức vào tận Đắc Lắc truy bắt Lý Nguyễn Chung, song không truy bắt được. Công an Bắc Giang tiếp tục truy tìm nhưng cũng không được, sau đó Chung đã ra đầu thú.

Theo Tiền Phong