Công an huyện bị chém rách trán khi làm nhiệm vụ

Đến nhà bị can triệu tập về làm việc, đội phó đội điều tra Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bị chém vào đầu phải nhập viện.

Công an huyện Ứng Hòa đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt Phạm Văn Hiển, ở thị trấn Vân Đình, để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng 14/11, anh Phùng Quang Tùng, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ứng Hòa, cùng anh Nguyễn Xuân Thao (cán bộ Công an thị trấn Vân Đình) đến nhà Phạm Văn Hiển (bị can vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trước đó tại thị trấn Vân Đình) để triệu tập về làm việc.

Tuy nhiên, anh Tùng bị Hiển dùng dao chém vào đầu gây thương tích. Sau khi gây án, Phạm Văn Hiển bỏ trốn.

Anh Tùng nhập viện với vết thương rách da vùng trán.

Sơn Dương