Con trai bị bắt sau cái chết của cha

Bên cạnh thi thể ông Bảng, cảnh sát thu giữ được chiếc bơm xe đạp bằng tay và một cây gậy gỗ nghi là tang vật mà nghi can gây án.

Sáng 15/10, người dân thôn 9, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) nghe nhiều tiếng la hét trong căn nhà của ông Lê Văn Bảng, 61 tuổi. Khi mọi người chạy sang thì phát hiện ông Bảng đã gục chết bên vũng máu phía góc sân.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng đau lòng. Ảnh: Lê Hoàng

Gia đình nạn nhân cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc mọi người ra đồng hết, chỉ còn con ông Bảng và con trai Lê Văn Lực (34 tuổi). Có thể do mâu thuẫn, cãi vã khiến Lực quẫn trí ra tay hạ sát cha mình.

Ngoài việc tạm giữ Lực để điều tra, cảnh sát còn thu giữ chiếc bơm xe đạp bằng tay và một cây gậy gỗ được cho là hung khí để người này hành hung cha.

Ông Phạm Đình Độ, Trưởng công an xã Thọ Dân cho biết, nghi can Lực có biểu hiện thần kinh không ổn định. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể đưa anh ta đi chữa trị được.

Lê Hoàng