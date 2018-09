Con giết bố vì tranh chấp tài sản

Do đòi bán nhà, chia tài sản nên hai bố con xảy ra cãi vã. Vừa sử dụng ma túy xong, Duy đã ra tay sát hại cha dã man.

Công an Hải Phòng vừa bắt tạm giam Vũ Quang Duy (sinh năm 1984, trú tại 11/4/40 Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) vì hành vi giết người.

Khoảng 17h ngày 21/1, người dân phát hiện ông Vũ Quang Yên (sinh năm 1955, cha ruột của Duy) bị sát hại tại nhà riêng. Trước đó, hai bố con ông Yên đã to tiếng, xô xát. Người dân nghe thấy tiếng ông Yên thét lên kêu cứu, sau đó Duy trong trạng thái không bình thường đi khỏi nhà.

Duy bị bắt sau khi giết cha dã man.

Ngay trong đêm 21/1, Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Sở Dầu chia làm nhiều mũi tiến hành xác minh, kiểm tra các địa điểm Duy có thể xuất hiện.

Khoảng 7h ngày 23/1, sau 14 tiếng truy lùng ráo riết, Công an phường Sở Dầu đã bắt gọn Duy khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực bờ đê Cái Tắt II, phường Sở Dầu, thu giữ con dao nhọn là phương tiện gây án còn dính máu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duy khai do y đòi bán nhà, chia tài sản nên bố con xảy ra tranh cãi. Thêm nữa, do vừa sử dụng ma túy, trong trạng thái phấn khích nên nhân lúc ông Yên đứng quay mặt vào trong nhà vệ sinh ở tầng hai, Duy đã dùng dao đâm liên tiếp khiến bố tử vong.

Sau khi gây án, Duy rửa dao, lục soát người ông Yên, lấy chiếc điện thoại di động và hơn 200.000 đồng rồi ra đường đón xe khách lên Hà Nội lẩn trốn. Khi tiêu hết số tiền trên, Duy mò về Hải Phòng thì bị Công an bắt giữ. Công an Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra.

Theo An Ninh Hải Phòng