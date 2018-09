Con gái 13 tuổi và nhân tình dàn cảnh tống tiền mẹ

Cửa phòng nhà nghỉ bị đạp tung, nhiều cảnh sát ập vào khống chế tên bắt cóc trong khi 'con tin’ là bé gái 13 tuổi vẫn còn đang ôm hắn, say ngủ.

Nghi can Mai Văn Linh. Ảnh: K.T

Trưa 30/9, bà Hạnh (ngụ quận Phú Nhuận) mếu máo tìm đến công an trình báo con gái tên Yến (13 tuổi) bị "một người đàn ông bắt cóc". Kẻ này gọi điện đòi bà phải đưa 500 triệu đồng nếu không sẽ sát hại cô bé này.

Do tính chất nghiêm trọng, nhiều trinh sát Đội 2 (Công an TP HCM) được tung đi xác minh tìm kiếm. Nghi can tống tiền này được xác định đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Rạng sáng 1/10, các trinh sát phối hợp công an TX Dĩ An âm thầm bao vây nhà nghỉ An Phú Mỹ (phường Tân Đông Hiệp). Khi cảnh sát đạp tung cửa phòng, ập vào thì phát hiện "con tin" 13 tuổi đang nằm ôm kẻ bắt cóc ngủ say sưa.

Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên 25 tuổi khai tên Mai Văn Linh (ngụ tỉnh Ninh Bình). Linh đã có vợ con ở quê nhưng do khó khăn nên phải vào Sài Gòn làm phụ hồ. Tháng 5/2013, tên này làm việc ở công trình xây dựng đối diện nhà bà Hạnh nên thường xuyên gặp bé Yến.

Chiếc sim và điện thoại Linh dùng để tống tiền. Ảnh: K.T

Thấy cô bé 13 tuổi mà phổng phao như thiếu nữ, gã buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh. Dù đã chuyển đi làm ở nơi khác nhưng Linh vẫn thường gọi điện, chat trên mạng dụ dỗ bé Yến đi theo gã.

Ngày 29/9, thấy “con mồi” đã dính câu, Linh vờ rủ bé gái đi chơi sau đó đưa vào nhà nghỉ “vui vẻ”. Do không có tiền tiêu xài, hắn nghĩ ra kế hoạch tống tiền gia đình "người tình nhí" và được cô bé đồng ý. Ngay sau đó, Linh gọi điện cho bà Hạnh uy hiếp, đòi đưa 500 triệu đồng để chuộc con gái. Đang nằm chờ "tiền vào túi" thì cả hai bị bắt.

Phần bé Yến, trả lời cảnh sát, cô bé hồn nhiên cho biết đã nhiều làm “chuyện vợ chồng” với Linh. Nghĩa là thể nào hai người cũng có con với nhau, cần tiền sống nên khi nghe người tình lên kế hoạch "bắt cóc mình" đã trả lời: "OK!".

Ngày 2/10, Công an TP HCM tiếp tục tạm giữ hình sự Mai Văn Linh để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Giao cấu với trẻ em.

Kiến Tường

* Tên nạn nhân được thay đổi.