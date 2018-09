Côn đồ nổ súng ở Thanh Hóa khiến ba người bị thương

Đang ngồi trong taxi, anh Việt cùng ba người bạn thấy 10 thanh niên bịt mặt đến ném vỡ kính xe rồi liên tiếp xả đạn hoa cải.

Ba thanh niên trúng đạn khi đang ngồi trên ôtô

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ xô xát, nổ súng xảy ra tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống khiến 3 người bị thương.

Theo nhân chứng, khoảng 15h ngày 31/8, anh Cao Đình Việt (41 tuổi, ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) cùng ba người bạn thuê taxi đến nhà một người quen ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống đi chơi.

Tại đây, nhóm anh Việt bất ngờ bị khoảng 10 thanh niên bịt mặt, mang theo dao kiếm và súng hoa cải tấn công. Những kẻ bịt mặt dùng đá ném vỡ kính xe rồi nã nhiều phát đạn khiến ba người ngồi trong xe bị thương ở vùng đầu, lưng và tay. Sau khi nổ súng, nhóm côn đồ lên hai ôtô tẩu thoát.

Một trong số nghi can cầm súng có mặt tại hiện trường.

Ba nạn nhân Cao Đình Việt, Nguyễn Huy Hải (28 tuổi, cùng ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) và anh Lê Trọng Anh (23 tuổi, ở xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trên người có nhiều vết thương do đạn ghém găm vào.

Anh Việt cho hay không rõ vì sao bị nhóm côn đồ tấn công. Trong lúc bị bủa vây, nhóm anh Việt đã kịp dùng điện thoại quay lại clip cung cấp cho công an.

Ông Lê Công Hiệp, Trưởng công an xã Hoàng Sơn, cho biết khi lực lượng công an ra hiện trường thì các nghi can đều bỏ chạy, số người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường chỉ còn một chiếc xe taxi bị đập vỡ kính. Nhà chức trách thu một số vỏ đạn hoa cải dưới nền đất.

Công an huyện Nông Cống đang truy bắt nghi can.