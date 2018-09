Có thể đình chỉ vụ án xả súng tại Thái Bình

Nguyễn Văn Viết (42 tuổi) là người duy nhất xông đến UBND TP Thái Bình nã đạn vào 5 cán bộ đang làm việc đã tự sát nên vụ án có khả năng bị đình chỉ.

Theo nhà chức trách, chiều 11/9 ngay sau khi gây án, Viết bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt khẩn cấp. Vụ án giết người xảy ra tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình được khởi tố.

Ít giờ sau, cảnh sát phát hiện xác nghi can tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương. Đặng Ngọc Viết được cho là đã tự sát bằng chính khẩu súng gây án.

Công an bảo vệ hiện trường phía trước UBND thành phố Thái Bình. Ảnh: An ninh thủ đô

Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Viết là nghi can duy nhất cầm súng xông vào phòng làm việc bắn 5 cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng (Phòng quản lý đất đai thành phố Thái Bình) khiến một người thiệt mạng, 3 bị thương. "Chúng tôi chưa xác định có đồng phạm với nghi can tại thời điểm xảy ra vụ án", người phát ngôn Công an tỉnh nói.

Hiện vụ nổ súng do Viết gây ra tiếp tục được Công an tỉnh Thái Bình điều tra. "Nếu không phát hiện thêm nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án", một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay.

Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Vũ Tiến Vinh cho biết, theo Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra có quyền ra quyết định đình chỉ điều tra.

"Nếu trong vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả các bị can, thì có thể đình chỉ điều tra với từng người", luật sư Vinh nói.

Chiều nay, ông Nguyễn Hải Trường, Chánh văn phòng UBND thành phố Thái Bình, cho biết, do người hung thủ Đỗ Ngọc Viết đã tử vong, cũng là nghi can duy nhất nên công an đã đình chỉ điều tra vụ án giết người. Tuy nhiên, phía công an chưa xác nhận thông tin này.

Theo cơ quan công an, Đặng Ngọc Viết chưa có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân nổ súng do mâu thuẫn về việc gia đình Viết bị thu hồi đất ruộng phục vụ dự án xây dựng khu đô thị tại xã Kỳ Bá.

Theo VnExpress