Cô giáo trẻ bị hiếp dâm tập thể vì lời thách đố

Đêm tối, thấy hai chị em đi ngang qua, đám thanh niên thách nhau cầm tay cô gái. Tuy nhiên khi đuổi kịp, chúng thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Mới đây, công an Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Tất Cường (sinh năm 1992), Nguyễn Tất Phượng (sinh năm 1990) và Lê Thế Hải (sinh năm 1989, đều trú tại xóm 9, xã Thượng Sơn) vì hành vi hiếp dâm tập thể chị Trần Thị Viên (sinh năm 1991, trú tại xóm 3, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, giáo viên một trường mầm non ở địa phương.

Khoảng 22h30 ngày 2/9, chị Viên chở em Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1998), đi biểu diễn văn nghệ đang trên đường về nhà thì bị một nhóm 6 người chặn xe. Quá hoảng sợ, hai chị em bỏ chạy. Chị Viên không may bị vấp ngã và bị nhóm chúng giữ lại, còn em Hương may mắn chạy thoát trốn sau cột điện gần đó.

Ba tên liền lao vào lột áo quần và giở trò đồi bại với chị Viên, 3 thanh niên còn lại cũng không can ngăn bạn, mà dửng dưng bỏ đi. Ba tên dùng tay bịt miệng không cho thiếu nữ kêu cứu rồi thay nhau hãm hiếp. Một lúc sau, thấy ánh đèn xe máy của một số người dân đi đến, ba tên sợ hãi lên xe phóng đi. Trước khi bỏ trốn, một tên quay lại đe dọa chị Viên rằng: “Mày mà nói chuyện này cho ai thì bọn tao sẽ giết chết”.

Nhóm thanh niên vừa rời đi thì có một nhóm người trong làng cũng đi xem văn nghệ ngang qua nhìn thấy Viên và đưa cô vào trạm xá xã, sau đó gọi điện cho người nhà đến.

Sau khi biết con gái bị hại, gia đình nạn nhân ngay lập tức làm đơn trình bày sự việc lên chính quyền. Lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và truy bắt hung thủ.

Mẹ nạn nhân bị sốc nặng sau khi con gái gặp nạn.

Nạn nhân cho biết, tuy một tên trong nhóm mang khẩu trang che mặt nhưng Viên vẫn phát hiện những tên cưỡng hiếp mình chính là những thanh niên ở xóm 9, xã Thượng Sơn. Tuy “thấy quen quen” nhưng từng tên trong nhóm tên gì thì nạn nhân không biết. Ngoài ra, trong lúc bị khống chế cô gái vẫn cố gượng dậy để nhìn được biển số xe máy hung thủ. Vì không thể nhớ hết các con số nên cô gái đã dùng điện thoại di động ghi lại biển số xe của chúng.

Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, ngay lập tức lực lượng công an liền rà soát khoanh vùng truy bắt những người thuộc diện tình nghi về trụ sở công an làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ vào lời khai của nạn nhân, lực lượng công an đã buộc ba tên Cường, Phượng và Hải phải cúi đầu nhận tội. Trong đó, Cường là anh em trong họ với nạn nhân.

Ba tên này đều không có công việc ổn định, thường xuyên tụ tập ăn chơi đàn đúm với nhau. Cường và Phượng chưa lập gia đình, riêng Hải đã có vợ và một đứa con, hắn cũng chính là chủ mưu trong vụ án. Hải là một kẻ thường tham gia vào nhiều vụ đánh nhau trong xóm, nhiều lần bị cơ quan công an nhắc nhở. Hai tên còn lại chưa có tiền án tiền sự gì.

Tại cơ quan công an, chúng khai, buổi chiều hôm đó cả ba tụ tập tại nhà Hải uống rượu. Biết buổi tối xã tổ chức biểu diễn văn nghệ nên cả ba cùng rủ nhau đi xem. Sau đó bọn chúng tiếp tục đi uống rượu cho đến 22h30 ba tên cùng nhóm trai làng ra đường liên xã ngồi chơi. Trường mầm non nơi chị Viên làm việc đóng trên địa bàn xóm 9, do đó nhóm thanh niên thường xuyên thấy chị đi làm ở đây. Khi thấy chị Viên chở chị Hương đi qua, Hải mới rủ cả nhóm đi theo chặn xe chị Viên lại để trêu ghẹo. Một lời thách đố được tung ra: “Đố đứa nào chạy lên nắm được tay cô giáo trước?”.

Sau đó có 6 thanh niên cùng đuổi theo cô gái. Tuy nhiên, sau khi chặn được xe chị Viên, chúng lại “a dua” theo nhau có hành vi hiếp dâm cô giáo trẻ. Mặc dù nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt và kêu cứu mọi người nhưng phần vì bị chúng dùng tay bịt miệng, phần vì dân cư ở khá xa nên không ai nghe thấy. Trong lúc giằng co, chị Viên đã cắn vào tay Hải và Cường khiến chúng bị thương. Tuy nhiên, ba tên đồi bại vẫn không chịu buông tha cho cô gái tội nghiệp.

Chị Viên là phó bí thư chi đoàn của xóm, phụ trách đội văn nghệ thiếu niên tham gia biểu diễn trong chương trình văn nghệ tối 2/9 do xã tổ chức. Nạn nhân vốn là con gái đầu trong gia đình có hai chị em. Ở làng chị nổi tiếng là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.

Từ khi sự việc xảy ra không khí gia đình chị Viên lúc nào cũng nặng nề, buồn rầu. Khi thấy có người đến, bà Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1969), mẹ nạn nhân gượng dậy tiếp chuyện. Từ khi con gái gặp chuyện, bà bị sốc nặng nên lâm bệnh nằm liệt giường. Gương mặt của người mẹ tội nghiệp trông gầy gò hốc hác. Khi nhắc đến sự việc của con người phụ nữ gạt vội giọt nước mắt.

Bà nghẹn ngào chia sẻ: “Từ khi sự việc xảy ra, tinh thần con gái tôi lúc nào cũng bị hoảng loạn. Thấy đông người là nó rất sợ. Ban đêm nằm ngủ thì luôn bị giật mình và gặp ác mộng, nó thường xuyên la hét khiến cả nhà không thể ngủ được. Sợ con buồn nên tối nào tôi cũng sang ngủ cùng để an ủi, động viên.

Thấy con gái như vậy mà vợ chồng tôi đứt hết ruột gan. Nó vốn là đứa ngoan ngoãn hiền lành, chẳng bao giờ khiến bố mẹ phiền lòng. Gia đình tôi xưa nay ăn ở hiền lành sao tai họa lại giáng xuống thế này cơ chứ. Giờ đây tôi chỉ mong con sớm quên hết mọi chuyện để quay lại cuộc sống bình thường”.

Bà Lương cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, tình thần và sức khỏe của chị Viên giảm sút trầm trọng. Lúc nào chị cũng buồn bã chán nản, mỗi bữa chỉ ăn được nửa bát cơm, mới một tuần mà sút mất 3 kg. Sợ con gái nghĩ quẩn nên vợ chồng bà luôn phải ở bên động viên an ủi con.

Bà Lương chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, gia đình hung thủ cũng đến xin lỗi và mong gia đình bà rút đơn. Tuy nhiên, vợ chồng bà không đồng ý, bởi những gì con cái họ gây ra với con gái bà là rất nghiêm trọng.

“Chúng đã hãm hại con tội phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Điều này không chỉ để lấy lại công bằng cho con gái tôi, mà còn giúp ngăn ngừa và răn đe những hành vi tương tự của những kẻ coi thường luật pháp”, bà Lương nói.

Theo Xa Lộ Pháp Luật