Cô giáo ép nữ sinh lớp 8 'đi khách'

Nói là cần người giúp việc, nhưng cô giáo Huệ lại đưa 2 nữ sinh lớp 8 ra TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) rồi ép các em phục vụ khách ở quán karaoke.

Chiều 18/8, ông Lại Thế Sơn, Phó trưởng Công an xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc hai nữ sinh là Nguyễn Thị Vy (sinh năm 1999, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Hà Bình) và Nguyễn Thị Xim (sinh năm 1999, trú tại thôn Thịnh Thôn, xã Hà Bình, đều là học sinh lớp 8), bị cô giáo Lê Thị Huệ (sinh năm 1973, là giáo viên trường THCS Hà Bình) lừa đến Quảng Ninh làm "gái".

Bà Thuần đau đớn kể lại sự việc.

Trước đó, ngày 28/6, bà Vũ Thị Thuần (sinh năm 1973, mẹ cháu Vy) trình báo với công an sự việc con mình bỏ nhà đi cùng bạn nhiều ngày không thấy về. Qua xác minh, công an xã Hà Bình xác định khoảng 8h sáng ngày 25/6, cô giáo Lê Thị Huệ có đến gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa (bố của cháu Nguyễn Thị Xim, tại thôn Thịnh Thôn) để nhờ cháu lên TP Thanh Hóa giúp việc gia đình và bán hàng. Nghe vậy, Xim liền gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Thị Vy cùng đi làm.

Đến 1h chiều ngày 26/6, Vy được Xim đi bằng xe máy đến nhà đón, rồi được cô Huệ đưa đến đoạn qua huyện Hoằng Hóa, thì dừng lại ăn cơm. Ăn cơm xong, cô Huệ đã bắt xe khách và đưa thẳng hai nữ sinh ra Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) chứ không lên TP Thanh Hóa. Do còn nhỏ, không biết TP Thanh Hóa ở đâu nên cô Huệ đưa đi thì cả hai chỉ biết lên xe đi mà không biết rằng mình đang bị lừa.

Khi ra đến Cẩm Phả, Vy được đưa đến một phòng rồi bị sai phải massage cho khách còn Xim thì vào phòng hát karaoke để “tiếp khách”. Sau nhiều ngày không tin tức, đến 30/6, hai cháu bỗng nhiên trở về. Nghe các con kể lại sự việc, gia đình 2 nữ sinh đã báo cáo sự việc lên công an xã Hà Bình nhờ can thiệp. Hiện vụ việc đã được công an xã điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động

* Tên các nhân vật đã được thay đổi