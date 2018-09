Cô gái cắn lãnh đạo công an lĩnh 3 năm tù

Bị ghi hình về việc chống đối người thi hành công vụ, Xuân giật máy quay, cắn một lãnh đạo công an phường và một dân quân.

Ngày 23/8, TAND quận 10 (TP HCM) tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Xuân (25 tuổi) mức án 3 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Xuân tỏ ra bình thản khi nhận án 3 năm tù. Ảnh: A.X

Theo nội dung vụ án, ngày 30/11/2012, ông Phạm Thành Chung (Phó trưởng công an phường 1, quận 10) và ông Nguyễn Hoàng Trường Thịnh (dân quân phường) cùng một số người trong ban thanh tra xây dựng đi kiểm tra về an ninh trật tự tại khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Do cửa hàng của gia đình Xuân để nhiều ghế nhựa và hoa lấn chiếm lòng đường nên đoàn kiểm tra nhắc nhở.

Thấy vẫn còn 5 chiếc ghế nhựa để ngoài đường, cảnh sát yêu cầu mang vào nhà nhưng Xuân và mẹ lớn tiếng cho rằng "gia đình tôi không vi phạm". Bị lập biên bản về hành vi lấn chiếm lòng đường và thu giữ 5 chiếc ghế làm tang vật nhưng mẹ con Xuân không chịu ký. Do mẹ con bà Vân có hành vi ngăn cản và lời lẽ chống đối nên một cán bộ thanh tra ngồi trên xe thùng quay phim lại.

Thấy vậy Xuân nhảy lên giật máy quay đập phá. Bị ông Thịnh giằng lại, cô gái này liền cắn vào tay của người dân phòng gây thương tích nhẹ. Khi ông Chung vào can ngăn cũng bị Xuân cắn vào bắp tay.

Cơ quan chức năng xác định hậu quả của vụ việc không đáng kể nên mẹ Xuân và một số người thân bị xử phạt hành chính, riêng Xuân bị truy tố về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Bình Nguyên