Cô gái 18 tuổi đâm chết kẻ trộm điện thoại

Bị Việt lấy 2 chiếc điện thoại di động của chị gái, Linh đã không kiềm chế cơn giận và ra tay đâm chết anh ta.

Ngày 20/9, công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Linh (sinh năm 1995, trú thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 19/9, Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1988, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) đến nhà của Nguyễn Thị Thúy Linh và xảy ra mâu thuẫn.

Việt chạy được một quãng thì Linh ép một người đi đường đuổi theo bắt giữ anh ta. Đến nơi, cô vung dap đâm chết Việt.

Theo một số nhân chứng, vào buổi tối xảy ra vụ án, sau một hồi cãi vã, Linh bất ngờ dùng dao đâm Việt, khiến nạn nhân tháo chạy. Khi Việt chạy được một quãng chừng 300 mét thì Linh đuổi theo, dùng dao dí vào cổ một người đi đường ép người này đuổi theo bắt giữ Việt. Đến nơi, Linh vung dao đâm liền 2 nhát vào vùng lưng và bụng của Việt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá sâu.

Tại cơ quan công an Linh khai, do trước đó Việt lấy 2 chiếc điện thoại di động của chị gái mình, nên Linh đã không kiềm chế cơn giận và ra tay đâm chết Việt. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo An Ninh Thủ Đô