Chủ quán karaoke ở Nghệ An bị khách chém chết

Mâu thuẫn tại quán karaoke tối mùng 3 Tết, người đàn ông vung dao đoạt mạng chủ quán.

Ngày 20/2, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết Phạm Văn Cường (28 tuổi) bị tạm giữ về hành vi giết người. Liên quan tới vụ án, Phạm Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Hồng (22 tuổi) trú xã Thanh An (huyện Thanh Chương) là em ruột của Cường cũng bị tạm giữ hình sự để làm rõ tội danh.

Trước đó, tối 18/2 (tức mùng 3 Tết), Cường cùng hai em ruột sau tiệc rượu tại nhà riêng thì tới quán karaoke ở xã Thanh Chi thuê hát, song không còn chỗ do khách đã thuê hết.

Khi Cường đang đứng ở cổng thì một nhóm hát khác đi qua bấm còi ra hiệu tránh đường khiến xảy ra cãi vã. Cường rút dao mang theo đòi chém, đồng thời gây hấn với một số người khác có mặt tại quán song bị chủ quán là anh Lê Trung Tâm (41 tuổi) cùng một nhân viên của quán can ngăn.

Khi một người em bị một nhân viên của quán đánh, Cường dùng dao chém nhiều nhát trúng người anh Tâm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Cường bỏ trốn khỏi địa phương, hai người em bị bắt. Ngày 19/2, nghi can tới Công an đầu thú.

Vụ án đã được chuyển cho phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An thụ lý vụ án theo thẩm quyền.