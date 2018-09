Chủ hiệu cầm đồ điều hành đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Nghệ An

Tài khoản tổng đại lý do Hùng quản lý có hơn 22 triệu điểm, tương đương 900 tỷ đồng. Con bạc lớn nhất đã chơi 250 tỷ đồng.

Ngày 5/4, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thế Hùng (37 tuổi); Lê Hồng Trung (30 tuổi) cùng trú thành phố Vinh về tội tổ chức đánh bạc. Ngô Minh An (47 tuổi, trú thành phố Vinh) cũng bị khởi tố về tội đánh bạc nhưng được tại ngoại.

Ngoài 3 bị can bị khởi tố, cơ quan điều tra vừa bắt thêm Phạm Hồng Nguyên (42 tuổi, trú thành phố Vinh) về hành vi tổ chức đánh bạc. Nguyên là đại lý cấp dưới của Trần Thế Hùng.

Trần Thế Hùng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, sau 3 tháng lập chuyên án, chiều 29/3 Phòng (PC46) Công an Nghệ An phối hợp với Phòng 4, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đồng loạt ập vào nhà riêng của Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung và Ngô Minh An.

Tang vật thu giữ tại nhà của Hùng và Trung là 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động có chứa nhiều tài liệu quan trọng liên quan tới việc tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Với vai trò là người cầm đầu, Trần Thế Hùng trực tiếp quản lý tài khoản KX573 - tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên một trang web. Tài khoản này bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá là 22.894.360 điểm, tương đương 900 tỷ đồng, với hơn 38 nghìn lượt đánh bạc.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ tài khoản tổng đại lý này có 6 đại lý (Agent), có tất cả 45 con bạc (member) lớn tại thành phố Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống này.

Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng), tài khoản thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng). Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua.

"Đường dây này bao cá độ các giải quốc tế và giải quốc gia của Anh, Pháp, Đức... Mỗi trận đấu, các con bạc có thể đặt cược nhiều tình huống như phạt góc, số thẻ phạt...", đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An - cho hay.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế) nói về chuyên án. Ảnh: Anh Thư.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, Hùng là người cầm đầu cả chuỗi hiệu cầm đồ có tiếng tại thành phố Vinh, cho vay tài chính. Cơ quan điều tra đang làm rõ những hành vi bất minh trong hoạt động này.

Chiều 4/4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức biểu dương, trao thưởng cho ban chuyên án với thành tích phá chuyên án cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay tại địa bàn.

Anh Thư