Chủ cơ sở mầm non hành hạ 24 trẻ ở Sài Gòn lĩnh 3 năm tù

Theo cáo trạng, Linh vừa làm chủ vừa cùng Đào và Huỳnh trông giữ 30-40 cháu (từ một tuổi trở lên) tại cơ sở Mầm Xanh, quận 12. Tháng 10-11/2017, 3 bảo mẫu nhiều lần hành hạ các trẻ hiếu động bằng cách đánh, đạp vào người, dùng dao gõ vào đầu, lấy vá đánh vào bụng hoặc bắt các cháu đội chồng ghế nhựa lên đầu... Cơ quan điều tra xác định 3 người này có hành vi đánh đập 24 bé. Trong đó, cháu Quyên (5 tuổi) bị Linh dùng vỏ bình nước rửa chén đánh vào lưng, vai và đầu; cháu Nguyên (2 tuổi) bị tát liên tiếp vào vai. Kết quả giám định pháp y thể hiện hai bé có tình trạng chậm phát triển tâm thần, vận động. Nhà chức trách lúc đầu chỉ truy tố Linh và Đào, riêng Huỳnh không bị xử lý do được xác định "hành vi mờ nhạt". Tuy nhiên trong quyết định trả hồ sơ ban hành hồi giữa tháng 3, TAND quận 12 nhận định bảo mẫu 22 tuổi đã chứng kiến nhiều lần Linh hành hạ các bé do họ trông giữ và chính cô cũng trực tiếp tham gia. Đến ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh.