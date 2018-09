Chồng vừa bị tử hình, vợ tiếp tục buôn 15 bánh heroin

Người chồng bị tuyên án tử về tội vận chuyển ma tuý chưa đầy một tháng, người phụ nữ quê Nghệ An vẫn theo đường cũ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ nghi can Trần Thị Hải (47 tuổi), ở Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) để điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma tuý.

Nghi can Hải tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng 11/9, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an TP Thanh Hoá phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ách giữ xe khách biển số Nghệ An khi ôtô đang lưu thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Khám xét khoang hành lý, công an thu giữ 15 bánh heroin và 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Số hàng cấm được xác định do Trần Thị Hải mang lên xe khách.

Tại cơ quan công an, nghi can Trần Thị Hải khai đã mua số ma tuý trên từ Lào sau đó tìm cách vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Xe khách chở số ma tuý từ Nghệ An ra Hà Nội thì bị bắt giữ.

Theo công an, Trần Thị Hải là mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn từ Lào về Nghệ An. Đường dây này cung cấp “hàng trắng” nhiều nơi ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chồng của Hải vừa bị tử hình về tội mua bán, vận chuyển ma tuý vào cuối tháng 8/2017 sau 15 năm trốn sang Đức.

Chân Nhân