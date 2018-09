Chồng suy sụp vì vợ mang bầu bị sát hại trước đám cưới

'Buổi sáng, Thơm còn đi siêu âm và khoe rằng bác sĩ nói 70% em bé là con trai, ai ngờ...', anh Việt nói trong nước mắt.

Chiều 18/6, không khí tang thương như bao trùm lên ngôi nhà tuềnh toàng của nạn nhân Trần Thị Thơm (25 tuổi) ở xóm chài nghèo Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Tiếng khóc của những mái đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh khiến không khí càng não nề. Chiếc quan tài được chuyển từ Đà Nẵng về đặt choáng gần hết căn nhà nhỏ không có vật dụng gì đáng giá.

Nhà nghèo, chưa từng chụp một tấm ảnh chân dung, di ảnh của chị được chồng sắp cưới là anh Phan Thanh Việt (25 tuổi) đưa tấm ảnh thẻ công nhân đi phóng tạm. Khóc bên linh cữu vợ sắp cưới, anh Việt kể rằng anh chị quen nhau khi cùng làm ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Thơm hiền lành, chịu khó.

Không khí tang thương ở ngôi nhà của nạn nhân.

Mới đây, anh Việt và chị Thơm mừng ra mặt khi biết tin sắp được làm bố mẹ, hai bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 7 tới. "Cứ vài ngày Thơm lại đi siêu âm một lần, vì bị bệnh thận từ nhỏ, sợ không có con nên khi có bầu Thơm mừng lắm. Cái ngày định mệnh, buổi sáng Thơm còn đi siêu âm ở phòng khám tư nhân, bác sĩ bảo 70% là con trai, Thơm vui mừng gọi điện thoại khoe với nhiều người, ai ngờ...", anh Việt nói trong nước mắt.

Thơm là con thứ ba trong gia đình nghèo có sáu anh chị em. Hằng ngày, bố và anh trai bám biển mưu sinh. Năm 2006, bố và anh trai Thơm sau chuyến đi biển đúng lúc siêu bão Chanchu ập đến đã mãi mãi không về.

Gánh nặng cơm áo đè lên vai người mẹ, nhưng bà cũng đau ốm liên miên. Chị gái đầu đi lấy chồng cũng vật lộn với nghề chài lưới nên cũng chẳng dư giả gì giúp mẹ và các em. Là học sinh giỏi và ước mơ thi vào đại học để thoát nghèo, năm lớp 11 Thơm nghỉ học phụ giúp mẹ nuôi ba em.

Anh Việt, chồng sắp cưới của chị Thơm, đi phóng tạm di ảnh cho chị từ tấm ảnh thẻ công nhân.

Thơm ra Đà Nẵng xin làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). "Hằng tháng nhận được lương nó lại gửi về cho mẹ để lo cho các em học hành. Làm quần quật quanh năm nhưng muốn mua bộ quần áo đẹp nó cũng không dám, được đồng lương nào nó cũng tiêu xài tiết kiệm để gửi về cho gia đình", mẹ Thơm nức nở kể.

Cũng theo bà, ngoài nuôi 3 em nhỏ thì hằng tháng Thơm còn gửi tiền về nuôi đứa cháu con trai của anh cả năm nay lên lớp 3. Bà Thuận kể, đó chính là đứa bé bất hạnh ra đời sau cơn bão Chanchu. "Năm đó, anh con Thơm yêu một người trong làng. Nó bảo sau chuyến đi biển về sẽ cưới vợ, nào ngờ tai họa ập xuống, người yêu nó sinh con rồi để lại cho tôi nuôi rồi đi lấy chồng", bà bùi ngùi.

Chị hàng xóm Nguyễn Thị Hoa cho biết Thơm là cô gái ngoan hiền, gần đây mỗi lần về quê thăm gia đình Thơm lại chạy quanh xóm khoe sắp lấy chồng. "Nó còn dặn dò tháng sau đám cưới nhờ mọi người đến phụ giúp một tay, thế mà bây giờ đã nằm đó rồi, còn chưa được mang áo cưới nữa…", chị nói trong tiếc nuối.

Người thân buồn tủi sau cái chết em gái của thai phụ sắp làm đám cưới.

Chiều 18/6, kẻ xông vào nhà trọ đâm chết Thơm đã bị Công an Đà Nẵng bắt sau 24 giờ gây án. Cảnh sát cho biết, nghi can Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) khai làm công nhân tại công nghiệp Hòa Khánh. Gần đây, vì ham cờ bạc, Sơn đã mang xe máy đi cầm cố. "Thiếu nợ 3 triệu đồng, Sơn không xoay được tiền trả nợ nên mượn xe máy của bạn để đi trộm cắp", đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Đà Nẵng) cho hay.

Ập vào phòng của chị Thơm với ý định cướp tài sản, Sơn bị chị này tri hô nên hoảng loạn dùng dao đâm nhiều nhát. Khi thai phụ gục xuống vũng máu cũng là lúc hành vi của Sơn bị anh Bùi Đăng Toàn (25 tuổi, thuê trọ phòng bên cạnh) đi sinh nhật về bắt gặp. Để bịt đầu mối, Sơn lao đến đâm hai nhát dao vào anh này rồi lên xe máy bỏ trốn.

Công an Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Sơn về hành vi giết người. Căm phẫn khi nhắc đến hung thủ, mẹ nạn nhân cho hay: "Hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật một cách nghiêm minh, phải trả giá cho những gì đã làm. Có như vậy, dưới suối vàng con tôi cũng được yên".

Hiện nạn nhân Toàn vẫn phải thở máy và chưa qua cơn nguy kịch.

VnExpress