Chồng bị bắt khi nhờ vợ bán giúp ma túy

Bùi Văn An (Quảng Nam) mua ma túy về đóng gói rồi giao cho vợ đi bán với giá từ 100 nghìn đồng đến 300.000 đồng kiếm lời.

Ngày 9/6, công an huyện Núi Thành cho biết vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bùi Văn An (26 tuổi, trú xã Tam Mỹ Đông) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

An tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, trước đó chị Trương Thị Sương (23 tuổi, vợ của An) đang giúp chồng đi bán ma túy cho một con nghiện ở huyện Núi Thành thì bị cảnh sát phát hiện. Nhà chức trách thu một gói ma túy và một số tang vật liên quan.

Tiến hành kiểm tra chỗ ở của vợ chồng An, cảnh sát phát hiện thêm 14 gói nilon chứa ma túy và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

An khai nhận đã mua ma túy về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn huyện Núi Thành từ đầu năm nay. Giá bán mỗi gói từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng, số ma túy này An mua của một người ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

An nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sơn Thủy