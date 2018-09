Chôn 500 triệu đồng ăn cướp tại Agribank trong vườn

Cướp được hơn một tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (Bắc Giang), Minh giấu tiền ở nhiều nơi.

Tại Công an tỉnh Bắc Giang, nghi can Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, quê Bắc Giang) khai làm nghề buôn bán ôtô cũ, do nợ nần nên lập kế hoạch đi cướp ngân hàng.

15h10 ngày 26/1, chọn thời điểm phòng giao dịch Dĩnh Kế (Agribank chi nhánh Bắc Giang II) thưa người, anh ta bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai mang theo súng bắn đạn bi và quả mìn giả xông vào khống chế nhân viên tại đây. Minh đưa chiếc balo vào quầy, yêu cầu cho đầy tiền vào nếu không sẽ cho nổ mìn.

Mang theo chiếc balô có hơn 1,1 tỷ đồng, Minh lên chiếc xe máy biển số Bắc Giang bỏ chạy và bị nhân viên ngân hàng cùng vệ sĩ đuổi theo. Trong chiều hôm đó, anh ta trốn thoát.

Cảnh sát cho hay, Minh giấu 340 triệu đồng trong cốp ôtô của mình. Hơn 500 triệu đồng, anh ta chôn trong vườn nhà mẹ vợ. Trong một ngày trước khi bị bắt, Minh tiêu hết 20 triệu đồng, mang trả nợ khoảng 200 triệu đồng.

Để phi tang chứng cứ, Minh vứt khẩu súng xuống ao gần nhà.

Nghi phạm Nguyễn Đức Minh tại cơ quan công an. Ảnh Công an nhân dân.

Hiện, Minh bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản. Số tiền đã thu hồi được gần hết.